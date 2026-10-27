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Ямаль заявил, что награду лучшему молодому игроку года должен был получить не он

Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о получении награды лучшему молодому игроку года.
Фото: GLobal Look Press
По словам Ямаля, он считает, что эту награду заслужил выиграть Кубарси.

- Я бы хотел, чтобы Кубарси был здесь; думаю, эта награда должна достаться ему. Он её заслуживает.

Он уже давно демонстрирует невероятный уровень. Спасибо моему клубу и моей национальной команде. Я должен продолжать работать, - сказал Ямаль на официальном награждении.

Сегодня, 27 октября, полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль получил награду лучшему молодому игроку года. Полузащитник в третий раз кряду завоевал эту награду - в 2026 году он стал чемпионом мира, лучшим игроком Ла Лиги, чемпионом Испании и обладателем Кубка страны.

Всего Ямаль провел за каталонцев во всех турнирах 164 матча и записал на свой счет 59 забитых мячей и 62 результативные передачи. В июле футболисту исполнилось 19 лет.

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