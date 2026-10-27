Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вошел в топ-5 голкиперов мира по итогам 2026 года. Россиянин занял четвертое место. Индивидуальную награду завоевал вратарь "Атлетика" и сборной Испании Унаи Симон. Также в пятерку вошли: Тибо Куртуа ("Реал"), Эмилиано Мартинес ("Челси") и Давид Райа ("Арсенал").
Напомним, что по итогам минувшего сезона Сафонов стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов УЕФА. Россиянин выступает за парижан с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 13 встречах во всех турнирах, пропустил 16 мячей и сохранил ворота "сухими" в двух матчах. Рыночная стоимость 27-летнего вратаря оценивается порталом Transfermarkt в 30 миллионов евро.
Сафонов вошел в топ-5 голкиперов мира по итогам 2026 года
Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в пятерку лучших голкиперов мира по итогам 2026 года.
Фото: Ballon D`or