Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Шинник
2 - 1 2 1
Спартак КостромаЗавершен

"Галатасарай" с Батраковым в составе одержал победу в стамбульском дерби

"Галатасарай" одержал победу над "Фенербахче".
Фото: Globl Look Press
В 9 туре турецкой Суперлиги "Галатасарай" одержал домашнюю победу над "Фенербахче" со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе гостей отметились Виктор Осимхен (дубль), в составе гостей - Ирфан Кахведжи. Алексей Батраков вышел на поле с первых минут и отыграл 80 минут, но результативными действиями не отметился.

Суперлига, 9-й тур.

"Галатасарай" 2:1 "Фенербахче".

Голы: Осимхен, 29, 44 - Кахведжи, 62.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится