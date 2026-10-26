"Галатасарай" с Батраковым в составе одержал победу в стамбульском дерби

"Галатасарай" одержал победу над "Фенербахче".

Фото: Globl Look Press

В 9 туре турецкой Суперлиги "Галатасарай" одержал домашнюю победу над "Фенербахче" со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе гостей отметились Виктор Осимхен (дубль), в составе гостей - Ирфан Кахведжи. Алексей Батраков вышел на поле с первых минут и отыграл 80 минут, но результативными действиями не отметился.



Суперлига, 9-й тур.



"Галатасарай" 2:1 "Фенербахче".



Голы: Осимхен, 29, 44 - Кахведжи, 62.