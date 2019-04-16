Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Адвокат Прилипко: очевидно по мимике Пака, что конфликт исчерпан

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, после заседания Пресненского суда города Москвы по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева пообщалась с журналистами.

- Что на видео? Прокурор озвучивала крайне жесткие вещи.

- Вы же видели, что мы озвучивали другие. Глаза, как вы понимаете, одинаково смотрят. Почему я высказалась так про прокурора: нужно говорить то, что видишь, а не то, что хочется видеть. Настолько бесстыдно так передергиваются моменты. Она считает, что так выполняет работу. Прокурор в первую очередь должен быть объективен.

- В Кофемании действительно был эпизод примирения?

- По сути, да. Там было видно, что Кокорин потом подошел к Паку. И Пак улыбается. Очевидно по мимике, что конфликт исчерпан. Он совершенно спокойно разговаривает. Было видно, что агрессии у ребят нет, что ее не было до тех пор, пока не произошло какое-то заявление с его стороны: что он агрессивно захлопывает ноутбук и готов к бою, как я сказала.

Понимаете, я долго работала на стороне обвинения. Мне стыдно на нее смотреть из-за ее высокомерия, хамства по отношении к нам. Что это такое? "У вас глаза не те"! Мы взрослые люди. Мы все видим одни и те же картинки одними и теми же глазами. Поэтому не надо говорить, что чёрное - это белое. И наоборот.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 22:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама