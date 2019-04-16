Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат Прилипко: очевидно по мимике Пака, что конфликт исчерпан
Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, после заседания Пресненского суда города Москвы по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева пообщалась с журналистами.
- Что на видео? Прокурор озвучивала крайне жесткие вещи.
- Вы же видели, что мы озвучивали другие. Глаза, как вы понимаете, одинаково смотрят. Почему я высказалась так про прокурора: нужно говорить то, что видишь, а не то, что хочется видеть. Настолько бесстыдно так передергиваются моменты. Она считает, что так выполняет работу. Прокурор в первую очередь должен быть объективен.
- В Кофемании действительно был эпизод примирения?
- По сути, да. Там было видно, что Кокорин потом подошел к Паку. И Пак улыбается. Очевидно по мимике, что конфликт исчерпан. Он совершенно спокойно разговаривает. Было видно, что агрессии у ребят нет, что ее не было до тех пор, пока не произошло какое-то заявление с его стороны: что он агрессивно захлопывает ноутбук и готов к бою, как я сказала.
Понимаете, я долго работала на стороне обвинения. Мне стыдно на нее смотреть из-за ее высокомерия, хамства по отношении к нам. Что это такое? "У вас глаза не те"! Мы взрослые люди. Мы все видим одни и те же картинки одними и теми же глазами. Поэтому не надо говорить, что чёрное - это белое. И наоборот.
"Спорт-Экспресс"
- Что на видео? Прокурор озвучивала крайне жесткие вещи.
- Вы же видели, что мы озвучивали другие. Глаза, как вы понимаете, одинаково смотрят. Почему я высказалась так про прокурора: нужно говорить то, что видишь, а не то, что хочется видеть. Настолько бесстыдно так передергиваются моменты. Она считает, что так выполняет работу. Прокурор в первую очередь должен быть объективен.
- В Кофемании действительно был эпизод примирения?
- По сути, да. Там было видно, что Кокорин потом подошел к Паку. И Пак улыбается. Очевидно по мимике, что конфликт исчерпан. Он совершенно спокойно разговаривает. Было видно, что агрессии у ребят нет, что ее не было до тех пор, пока не произошло какое-то заявление с его стороны: что он агрессивно захлопывает ноутбук и готов к бою, как я сказала.
Понимаете, я долго работала на стороне обвинения. Мне стыдно на нее смотреть из-за ее высокомерия, хамства по отношении к нам. Что это такое? "У вас глаза не те"! Мы взрослые люди. Мы все видим одни и те же картинки одними и теми же глазами. Поэтому не надо говорить, что чёрное - это белое. И наоборот.
"Спорт-Экспресс"
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