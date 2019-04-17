Адвокат - Паку: к вам приезжали родители Кокорина, но вы их не приняли

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:50
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (3)
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (3)
19:34
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили
17:21
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
16:02
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
14:27
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
14:14
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
13:38
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (6)
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (6)
13:16
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
11:14
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (9)
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (9)
10:58
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (18)
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (18)
09:11
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (9)
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (9)
Адвокат - Паку: к вам приезжали родители Кокорина, но вы их не приняли
Сегодня, 17 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО "Бутырка".
В настоящее время проходит допрос главы департамента Минпромторга Дениса Пака, пострадавшего от компании Кокорина и Мамаева в "Кофемании".
Пак уже рассказал, как его избивала компания Кокорина и Мамаева. Кокорин и его младший брат Кирилл, который тоже принимал участие в избиении, извинились перед чиновником.
После этого в зале суда произошел следующий разговор.
Судья: "Кто-то пытался возместить ущерб на стадии следствия?"
Пак: "Нет".
А. Кокорин: "Я пытался дозвониться Паку, а он не брал трубку. Я написал ему, что это я. Он не ответил. Это все есть в телефоне".
Пак: "Мой телефон был выключен".
Ромашов, адвокат А. Кокорина: "Родители Кокорина к вам приезжали?"
Пак: "Не знаю".
Ромашов, адвокат А. Кокорина: "Они были, но вы их не приняли".
Пак: "Обращений ко мне не поступало".
Sport24
В настоящее время проходит допрос главы департамента Минпромторга Дениса Пака, пострадавшего от компании Кокорина и Мамаева в "Кофемании".
Пак уже рассказал, как его избивала компания Кокорина и Мамаева. Кокорин и его младший брат Кирилл, который тоже принимал участие в избиении, извинились перед чиновником.
После этого в зале суда произошел следующий разговор.
Судья: "Кто-то пытался возместить ущерб на стадии следствия?"
Пак: "Нет".
А. Кокорин: "Я пытался дозвониться Паку, а он не брал трубку. Я написал ему, что это я. Он не ответил. Это все есть в телефоне".
Пак: "Мой телефон был выключен".
Ромашов, адвокат А. Кокорина: "Родители Кокорина к вам приезжали?"
Пак: "Не знаю".
Ромашов, адвокат А. Кокорина: "Они были, но вы их не приняли".
Пак: "Обращений ко мне не поступало".
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.