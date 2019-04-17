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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
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Адвокат - Паку: к вам приезжали родители Кокорина, но вы их не приняли

Сегодня, 17 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО "Бутырка".

В настоящее время проходит допрос главы департамента Минпромторга Дениса Пака, пострадавшего от компании Кокорина и Мамаева в "Кофемании".

Пак уже рассказал, как его избивала компания Кокорина и Мамаева. Кокорин и его младший брат Кирилл, который тоже принимал участие в избиении, извинились перед чиновником.

После этого в зале суда произошел следующий разговор.

Судья: "Кто-то пытался возместить ущерб на стадии следствия?"

Пак: "Нет".

А. Кокорин: "Я пытался дозвониться Паку, а он не брал трубку. Я написал ему, что это я. Он не ответил. Это все есть в телефоне".

Пак: "Мой телефон был выключен".

Ромашов, адвокат А. Кокорина: "Родители Кокорина к вам приезжали?"

Пак: "Не знаю".

Ромашов, адвокат А. Кокорина: "Они были, но вы их не приняли".

Пак: "Обращений ко мне не поступало".

Sport24
Теги: Кокорин
Сегодня, 19:49
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10
(2)
#10  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 20:41)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
Адвокат - Паку: к вам приезжали родители Кокорина, но вы их не приняли
Если Гулиев не захотел сидеть,то он решил проблему финансово,хотя справедливее было бы,чтобы этого ушлепка посадили . А родители Кокорина думали поплачут и все само собой рассосется,даже адвокатов-клоунов наняли,надеясь на успех. Но такие дела на шару не прокатывают.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#9  ljubljana  Over here (Сегодня, 20:31)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Тень отца
у них работа - представлять интересы подзащитного

да там уже давно понятно какого уровня у них адвокаты, представители...а главное еще правозащитник вот отличился) одного поля ягоды

Цитата: Gotikaoleg
Вместо чиновника мог бы оказаться любой смертный. Но как обратится - в наше время мог бы обратится если бы захотел

подожди, еще не выложили интервью того тренера, что с ними был. так тот начал опять шарманку про детей. и что как их воспитывать. хотя уж лучше пусть будут с матерью, чем воспитываться на папином уровне и примере.вспомнили что отцы, гуляя по ш***ам с бухлом
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#8  Gotikaoleg   (Сегодня, 20:29)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: baden69
Gotikaoleg,
Тень отца,
Интересно, как бы Кокорин смог обратиться к Паку из СИЗО??? Только по телефону... Его же не отпустили бы съездить к Паку в гости с извинениями, поэтому вместо него и ездили родители, а этот чинуша теперь "веником" прикидывается, что к нему никто не обращался.
ЧИНОВНИК - ругательное слово стало в РОССИИ. По моему, среди них не осталось ни одного нормального мужика, все какие-то ...

Вместо чиновника мог бы оказаться любой смертный. Но как обратится - в наше время мог бы обратится если бы захотел
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#7  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 20:25)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: baden69
Интересно, как бы Кокорин смог обратиться к Паку из СИЗО?

Представляете, в юриспруденции существуют такие "адвокаты", причем давно, у них работа - представлять интересы подзащитного! На крайняк мог письмо написать.


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#6  ljubljana  Over here (Сегодня, 20:25)
  • 0
  •  (4)

его личное время.его личное пространство.он и не обязан с ними разговаривать. и да, я в СИЗО не был, потому хотелось бы уточнить - разве в камерах мобильные разрешены?
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#5  baden69   (Сегодня, 20:14)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Gotikaoleg,
Тень отца,
Интересно, как бы Кокорин смог обратиться к Паку из СИЗО??? Только по телефону... Его же не отпустили бы съездить к Паку в гости с извинениями, поэтому вместо него и ездили родители, а этот чинуша теперь "веником" прикидывается, что к нему никто не обращался.
ЧИНОВНИК - ругательное слово стало в РОССИИ. По моему, среди них не осталось ни одного нормального мужика, все какие-то ...
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
#4  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 20:04)
  • +1
  •  (5)
online

Мля, голубой детсад. Еще надо было позвать дедку, бабку, внучку и жучку. Как граблями махать и бухать с самого сосранья - он взрослый и самостоятельный, а как отвечать за свои поступки - раздается истошный вопля - "мама-аня!" Интересно, он к 30 годам хоть жопу сам вытирать научится, или тоже маманя будет помогать? joy


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 20:01)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
В данный момент,что есть в анонсе про ФУТБОЛ, пардон про Матео Ковачича ОДНА из ПЯТИ..., давайте больше все-таки про футбол.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  Riders1990  bunker (Сегодня, 19:59)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Пак включил принцип.Деньги у него и так есть.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#1  Gotikaoleg   (Сегодня, 19:59)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что должны родители отдуваться за его. У него своя голова на плечах
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
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