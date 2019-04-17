Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:57
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (11)
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (11)
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"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
Вчера, 22:52
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (1)
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (1)
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Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (17)
Вчера, 22:26
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Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Вчера, 22:10
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"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (1)
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Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (10)
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (10)
Вчера, 21:35
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Вчера, 21:10
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным
Вчера, 20:50
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (25)
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (25)
Вчера, 20:33
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Вчера, 20:13
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Вчера, 19:34
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (5)
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (5)
Вчера, 19:04
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Вчера, 18:50
Сергей Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я (6)
Сергей Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я (6)
Вчера, 18:47
Денис Пак отказался отвечать на извинения Кокорина (1)
Денис Пак отказался отвечать на извинения Кокорина (1)
Вчера, 17:37
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Денис Пак рассказал, что ответил компании Кокорина и Мамаева, после чего началась драка (29)
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Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило!
Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого рассказал о развязке конфликта после удара стулом и оскорблений.
Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,
– В момент после прихода Гайсина вам А.Кокорин наносил удар? Я на видео это увидела, – обратилась прокурор к чиновнику.
– Насколько я помню – да. Что я могу отметить. Когда компания уже покидала заведение, Кирилл Кокорин повернулся ко мне и повторил, что я – китаец. Это все сопровождалось нецензурными выражениями. Никакой градус агрессии со стороны этой компании снижен не был.
В СМИ звучало, что было какое-то примирение. Никакого примирения не происходило! Иначе бы в этом случае компания не вела бы себя так агрессивна, когда уходила. Они понимали, что сила на их стороне. И они готовы если надо этим воспользоваться.
Я попросил сотрудников "Кофемании" вызвать полицию. Через некоторое время они прибыли, и предложили проследовать в Пресненское ОВД, там я написал заявление о нападении на себя. После этого обратился за медпомощью в клинику, где мне был поставлен диагноз закрытые ЧМТ, сотрясение мозга, скол эмали передних зубов.
"Спорт-Экспресс"
Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,
– В момент после прихода Гайсина вам А.Кокорин наносил удар? Я на видео это увидела, – обратилась прокурор к чиновнику.
– Насколько я помню – да. Что я могу отметить. Когда компания уже покидала заведение, Кирилл Кокорин повернулся ко мне и повторил, что я – китаец. Это все сопровождалось нецензурными выражениями. Никакой градус агрессии со стороны этой компании снижен не был.
В СМИ звучало, что было какое-то примирение. Никакого примирения не происходило! Иначе бы в этом случае компания не вела бы себя так агрессивна, когда уходила. Они понимали, что сила на их стороне. И они готовы если надо этим воспользоваться.
Я попросил сотрудников "Кофемании" вызвать полицию. Через некоторое время они прибыли, и предложили проследовать в Пресненское ОВД, там я написал заявление о нападении на себя. После этого обратился за медпомощью в клинику, где мне был поставлен диагноз закрытые ЧМТ, сотрясение мозга, скол эмали передних зубов.
"Спорт-Экспресс"
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