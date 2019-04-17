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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
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Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило!

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого рассказал о развязке конфликта после удара стулом и оскорблений.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,

– В момент после прихода Гайсина вам А.Кокорин наносил удар? Я на видео это увидела, – обратилась прокурор к чиновнику.

– Насколько я помню – да. Что я могу отметить. Когда компания уже покидала заведение, Кирилл Кокорин повернулся ко мне и повторил, что я – китаец. Это все сопровождалось нецензурными выражениями. Никакой градус агрессии со стороны этой компании снижен не был.

В СМИ звучало, что было какое-то примирение. Никакого примирения не происходило! Иначе бы в этом случае компания не вела бы себя так агрессивна, когда уходила. Они понимали, что сила на их стороне. И они готовы если надо этим воспользоваться.

Я попросил сотрудников "Кофемании" вызвать полицию. Через некоторое время они прибыли, и предложили проследовать в Пресненское ОВД, там я написал заявление о нападении на себя. После этого обратился за медпомощью в клинику, где мне был поставлен диагноз закрытые ЧМТ, сотрясение мозга, скол эмали передних зубов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Вчера, 22:52
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#1  avnik  море (Вчера, 23:06)
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Болеет за:
«Спартак»
В писульках про Кошу и Машу перестали указывать по какому адресу происходила драка в Москве. Почему перестали? А сначала она была в Кофемании на Покровке (что гораздо ближе к Минпромторгу), а потом (по непонятной причине) переехала в Кофеманию на Большой Никитской. )))

Как выяснила «Комсомолка», ЧП случилось в «Кофемании» на Покровке, где чиновник Пак завтракал вместе с коллегой - директором государственного научного центра «НАМИ» Сергеем Гайсиным. За соседним столиком расположилась шумная компании из дюжины парней и девушек - это закадычные друзья Мамаев и Кокорин вместе с приятелями отмечали вчерашний матч между «Краснодаром» и «Зенитом», где, к слову, играли друг против друга.
https://www.msk.kp.ru/daily/26891/3936359/


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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