Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда

wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw — Manchester City (@ManCity) April 17, 2019

VARVARы ) — Владимир Стогниенко (@VStognienko) April 17, 2019

Лига чемпионов



1/4 финала



Матч 1 - 0:1



"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 4:3



Голы: Стерлинг, 4, 21, Бернарду, 11, Агуэро, 59 - Сон, 7, 9, Льоренте, 73.

Дворовое начало, сюжетные повороты, в которые невозможно поверить, и концовка, которую не смогли бы придумать никакие голливудские режиссёры, только жизнь. Rusfootball.info – о битве, не поддающейся анализу по горячим следам.Легендарная игра без VAR должна была закончиться со счётом 5:3, а по изменениям в составе по сравнению с первым матчем Пеп вёл 5:2. Такой перетряски и возвращения к привычной схеме 4-3-3- с инвертированными вингерами от Гвардиолы ожидали, ну а Почеттино вносил коррективы вынужденно: вместо Уинкса и Кейна вышли Ваньяма и Моура.В преддверии матча Кевин де Брёйне написал колонку о своём тернистом пути в большой футбол: о замкнутости, одиночестве, раннем переезде из дома, отказе от него приёмной семьи, отказе от него Моуринью, проблемах со здоровьем беременной жены. Однако плакал Кевин именно в этом сезоне, когда узнал об очередной серьёзной травме, а не после многочисленных жизненных передряг.Проблемы со здоровьем стоили Де Брёйне места в старте на первый матч, но он всё понял правильно и возглавил операцию по вытягиванию «Сити» в полуфинал. Бельгиец и открывался под передачи, и протаскивал мяч самостоятельно, отдав в итоге три голевых передачи. Шедевральный матч в исполнении Кевина, который как никто заслужил выхода в полуфинал. Даже удивительно, что на гол Бернарду Силвы отдал не он.После быстрого гола «Тоттенхэм» мог посыпаться, но вместо этого развалился Эмерик Лапорт. Защита «Сити» – нестабильная линия. Здесь могут появиться и Отаменди (как в первом матче), и Компани (как сегодня), и Стоунз, но Лапорт, пожалуй, имеет наиболее стабильное место в составе. Однако защитник «Сити» будто бы впервые увидел мяч и подарил корейцу две возможности забить, которые тот безжалостно использовал.После такого начала ни о каком сне, конечно, речи не шло. Сон неподражаем: совсем недавно он избежал службы в армии, использовав последний шанс в виде азиатских игр, а сейчас заменил Кейна, сыграв лучше самого Кейна.Было ощущение, что травма Сиссоко – ключевой момент встречи. Вернее то, как в этой ситуации будет выкручиваться Почеттино. Выпускать третьего центрального при устраивающем счёте? Довериться молодому Скиппу? Аргентинец выбрал чуть ли не самый неожиданный, в гостевой игре против «Сити», не имея нужды отыгрываться, выпустив нападающего.Конечно, вряд ли на том самом угловом сыграл гений Почеттино, но на этой неделе футбол благосклонен к тем, кто не боится смелых решений и идёт вперёд. В Турине за смелость был вознаграждён «Аякс», а сегодня без извлечения явных дивидендов по ходу игры «Тоттенхэм» вышел в полуфинал благодаря чуваку, в которого никто не верил. И в выход которого тоже никто не верил.Скажу вам честно, что не болел ни за какую из команд. Но после выворачивающегося наизнанку гола «Сити» и его отмены просто минут пять просидел на полу, обхватив руками голову, хотя надо было идти писать текст. Но что-то сносное здесь написать получится только днём, после пересмотра матча на холодную голову.Пока же остаётся только передать привет противнику VAR, который так в футбольные дела ещё не вмешивался. Почему «шпоры» были лузерами? Так потому что у них VAR не было!Описать словами произошедшее в концовке действительно трудно. Максимум – как-то так.Каждую весну, к наступлению поздних стадий Лиги чемпионов, начинают ходить разговоры о «лысом шарлатане», который в ЛЧ без Месси, Иньесты и Хави ничего не может. Но в этот раз пинать Пепа не хочется особенно. По сути, «Сити» забил «Тотттенхэму» 5 мячей, а значит провёл блестящий матч в атаке. Сзади команду сначала «сплавлял» Лапорт, а затем и VAR. Видимо, когда-то должно было повезти и вечным неудачникам из Северного Лондона.: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Менди (Сане, 84), Гюндоган, Д. Сильва (Фернандиньо, 63), Де Брюйне, Бернарду, Стерлинг, Агуэро.: Льорис, Триппьер, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз (Санчес, 90), Сиссоко (Льоренте, 41), Ваньяма, Алли, Эриксен, Моура (Дэвис, 81), Сон.: Сиссоко, 41, Сон, 48, Роуз, 54, Ваньяма, 77.