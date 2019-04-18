Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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00:54
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда
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Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда
Дворовое начало, сюжетные повороты, в которые невозможно поверить, и концовка, которую не смогли бы придумать никакие голливудские режиссёры, только жизнь. Rusfootball.info – о битве, не поддающейся анализу по горячим следам.
Пеп, который изменил всё
Легендарная игра без VAR должна была закончиться со счётом 5:3, а по изменениям в составе по сравнению с первым матчем Пеп вёл 5:2. Такой перетряски и возвращения к привычной схеме 4-3-3- с инвертированными вингерами от Гвардиолы ожидали, ну а Почеттино вносил коррективы вынужденно: вместо Уинкса и Кейна вышли Ваньяма и Моура.
Невероятный де Брёйне
В преддверии матча Кевин де Брёйне написал колонку о своём тернистом пути в большой футбол: о замкнутости, одиночестве, раннем переезде из дома, отказе от него приёмной семьи, отказе от него Моуринью, проблемах со здоровьем беременной жены. Однако плакал Кевин именно в этом сезоне, когда узнал об очередной серьёзной травме, а не после многочисленных жизненных передряг.
Проблемы со здоровьем стоили Де Брёйне места в старте на первый матч, но он всё понял правильно и возглавил операцию по вытягиванию «Сити» в полуфинал. Бельгиец и открывался под передачи, и протаскивал мяч самостоятельно, отдав в итоге три голевых передачи. Шедевральный матч в исполнении Кевина, который как никто заслужил выхода в полуфинал. Даже удивительно, что на гол Бернарду Силвы отдал не он.
Какой уж тут Сон! Хён Мин…
После быстрого гола «Тоттенхэм» мог посыпаться, но вместо этого развалился Эмерик Лапорт. Защита «Сити» – нестабильная линия. Здесь могут появиться и Отаменди (как в первом матче), и Компани (как сегодня), и Стоунз, но Лапорт, пожалуй, имеет наиболее стабильное место в составе. Однако защитник «Сити» будто бы впервые увидел мяч и подарил корейцу две возможности забить, которые тот безжалостно использовал.
После такого начала ни о каком сне, конечно, речи не шло. Сон неподражаем: совсем недавно он избежал службы в армии, использовав последний шанс в виде азиатских игр, а сейчас заменил Кейна, сыграв лучше самого Кейна.
Какой же Почеттино крутой!
Было ощущение, что травма Сиссоко – ключевой момент встречи. Вернее то, как в этой ситуации будет выкручиваться Почеттино. Выпускать третьего центрального при устраивающем счёте? Довериться молодому Скиппу? Аргентинец выбрал чуть ли не самый неожиданный, в гостевой игре против «Сити», не имея нужды отыгрываться, выпустив нападающего.
Конечно, вряд ли на том самом угловом сыграл гений Почеттино, но на этой неделе футбол благосклонен к тем, кто не боится смелых решений и идёт вперёд. В Турине за смелость был вознаграждён «Аякс», а сегодня без извлечения явных дивидендов по ходу игры «Тоттенхэм» вышел в полуфинал благодаря чуваку, в которого никто не верил. И в выход которого тоже никто не верил.
Можно без слов?
Скажу вам честно, что не болел ни за какую из команд. Но после выворачивающегося наизнанку гола «Сити» и его отмены просто минут пять просидел на полу, обхватив руками голову, хотя надо было идти писать текст. Но что-то сносное здесь написать получится только днём, после пересмотра матча на холодную голову.
Пока же остаётся только передать привет противнику VAR, который так в футбольные дела ещё не вмешивался. Почему «шпоры» были лузерами? Так потому что у них VAR не было!
Описать словами произошедшее в концовке действительно трудно. Максимум – как-то так.
Каждую весну, к наступлению поздних стадий Лиги чемпионов, начинают ходить разговоры о «лысом шарлатане», который в ЛЧ без Месси, Иньесты и Хави ничего не может. Но в этот раз пинать Пепа не хочется особенно. По сути, «Сити» забил «Тотттенхэму» 5 мячей, а значит провёл блестящий матч в атаке. Сзади команду сначала «сплавлял» Лапорт, а затем и VAR. Видимо, когда-то должно было повезти и вечным неудачникам из Северного Лондона.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Менди (Сане, 84), Гюндоган, Д. Сильва (Фернандиньо, 63), Де Брюйне, Бернарду, Стерлинг, Агуэро.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз (Санчес, 90), Сиссоко (Льоренте, 41), Ваньяма, Алли, Эриксен, Моура (Дэвис, 81), Сон.
Предупреждения: Сиссоко, 41, Сон, 48, Роуз, 54, Ваньяма, 77.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Пеп, который изменил всё
Легендарная игра без VAR должна была закончиться со счётом 5:3, а по изменениям в составе по сравнению с первым матчем Пеп вёл 5:2. Такой перетряски и возвращения к привычной схеме 4-3-3- с инвертированными вингерами от Гвардиолы ожидали, ну а Почеттино вносил коррективы вынужденно: вместо Уинкса и Кейна вышли Ваньяма и Моура.
Невероятный де Брёйне
В преддверии матча Кевин де Брёйне написал колонку о своём тернистом пути в большой футбол: о замкнутости, одиночестве, раннем переезде из дома, отказе от него приёмной семьи, отказе от него Моуринью, проблемах со здоровьем беременной жены. Однако плакал Кевин именно в этом сезоне, когда узнал об очередной серьёзной травме, а не после многочисленных жизненных передряг.
Проблемы со здоровьем стоили Де Брёйне места в старте на первый матч, но он всё понял правильно и возглавил операцию по вытягиванию «Сити» в полуфинал. Бельгиец и открывался под передачи, и протаскивал мяч самостоятельно, отдав в итоге три голевых передачи. Шедевральный матч в исполнении Кевина, который как никто заслужил выхода в полуфинал. Даже удивительно, что на гол Бернарду Силвы отдал не он.
Какой уж тут Сон! Хён Мин…
После быстрого гола «Тоттенхэм» мог посыпаться, но вместо этого развалился Эмерик Лапорт. Защита «Сити» – нестабильная линия. Здесь могут появиться и Отаменди (как в первом матче), и Компани (как сегодня), и Стоунз, но Лапорт, пожалуй, имеет наиболее стабильное место в составе. Однако защитник «Сити» будто бы впервые увидел мяч и подарил корейцу две возможности забить, которые тот безжалостно использовал.
После такого начала ни о каком сне, конечно, речи не шло. Сон неподражаем: совсем недавно он избежал службы в армии, использовав последний шанс в виде азиатских игр, а сейчас заменил Кейна, сыграв лучше самого Кейна.
Какой же Почеттино крутой!
Было ощущение, что травма Сиссоко – ключевой момент встречи. Вернее то, как в этой ситуации будет выкручиваться Почеттино. Выпускать третьего центрального при устраивающем счёте? Довериться молодому Скиппу? Аргентинец выбрал чуть ли не самый неожиданный, в гостевой игре против «Сити», не имея нужды отыгрываться, выпустив нападающего.
Конечно, вряд ли на том самом угловом сыграл гений Почеттино, но на этой неделе футбол благосклонен к тем, кто не боится смелых решений и идёт вперёд. В Турине за смелость был вознаграждён «Аякс», а сегодня без извлечения явных дивидендов по ходу игры «Тоттенхэм» вышел в полуфинал благодаря чуваку, в которого никто не верил. И в выход которого тоже никто не верил.
Можно без слов?
Скажу вам честно, что не болел ни за какую из команд. Но после выворачивающегося наизнанку гола «Сити» и его отмены просто минут пять просидел на полу, обхватив руками голову, хотя надо было идти писать текст. Но что-то сносное здесь написать получится только днём, после пересмотра матча на холодную голову.
Пока же остаётся только передать привет противнику VAR, который так в футбольные дела ещё не вмешивался. Почему «шпоры» были лузерами? Так потому что у них VAR не было!
Как дела, Маурисио? ? pic.twitter.com/PX8qvUurfh— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) April 17, 2019
Описать словами произошедшее в концовке действительно трудно. Максимум – как-то так.
wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw— Manchester City (@ManCity) April 17, 2019
VARVARы )— Владимир Стогниенко (@VStognienko) April 17, 2019
Каждую весну, к наступлению поздних стадий Лиги чемпионов, начинают ходить разговоры о «лысом шарлатане», который в ЛЧ без Месси, Иньесты и Хави ничего не может. Но в этот раз пинать Пепа не хочется особенно. По сути, «Сити» забил «Тотттенхэму» 5 мячей, а значит провёл блестящий матч в атаке. Сзади команду сначала «сплавлял» Лапорт, а затем и VAR. Видимо, когда-то должно было повезти и вечным неудачникам из Северного Лондона.
Лига чемпионов
1/4 финала
Матч 1 - 0:1
"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 4:3
Голы: Стерлинг, 4, 21, Бернарду, 11, Агуэро, 59 - Сон, 7, 9, Льоренте, 73.
1/4 финала
Матч 1 - 0:1
"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 4:3
Голы: Стерлинг, 4, 21, Бернарду, 11, Агуэро, 59 - Сон, 7, 9, Льоренте, 73.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Менди (Сане, 84), Гюндоган, Д. Сильва (Фернандиньо, 63), Де Брюйне, Бернарду, Стерлинг, Агуэро.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз (Санчес, 90), Сиссоко (Льоренте, 41), Ваньяма, Алли, Эриксен, Моура (Дэвис, 81), Сон.
Предупреждения: Сиссоко, 41, Сон, 48, Роуз, 54, Ваньяма, 77.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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