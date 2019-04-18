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Англия АПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда

Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогдаДворовое начало, сюжетные повороты, в которые невозможно поверить, и концовка, которую не смогли бы придумать никакие голливудские режиссёры, только жизнь. Rusfootball.info – о битве, не поддающейся анализу по горячим следам.

Пеп, который изменил всё

Легендарная игра без VAR должна была закончиться со счётом 5:3, а по изменениям в составе по сравнению с первым матчем Пеп вёл 5:2. Такой перетряски и возвращения к привычной схеме 4-3-3- с инвертированными вингерами от Гвардиолы ожидали, ну а Почеттино вносил коррективы вынужденно: вместо Уинкса и Кейна вышли Ваньяма и Моура.

Невероятный де Брёйне

В преддверии матча Кевин де Брёйне написал колонку о своём тернистом пути в большой футбол: о замкнутости, одиночестве, раннем переезде из дома, отказе от него приёмной семьи, отказе от него Моуринью, проблемах со здоровьем беременной жены. Однако плакал Кевин именно в этом сезоне, когда узнал об очередной серьёзной травме, а не после многочисленных жизненных передряг.

Проблемы со здоровьем стоили Де Брёйне места в старте на первый матч, но он всё понял правильно и возглавил операцию по вытягиванию «Сити» в полуфинал. Бельгиец и открывался под передачи, и протаскивал мяч самостоятельно, отдав в итоге три голевых передачи. Шедевральный матч в исполнении Кевина, который как никто заслужил выхода в полуфинал. Даже удивительно, что на гол Бернарду Силвы отдал не он.

Какой уж тут Сон! Хён Мин…

После быстрого гола «Тоттенхэм» мог посыпаться, но вместо этого развалился Эмерик Лапорт. Защита «Сити» – нестабильная линия. Здесь могут появиться и Отаменди (как в первом матче), и Компани (как сегодня), и Стоунз, но Лапорт, пожалуй, имеет наиболее стабильное место в составе. Однако защитник «Сити» будто бы впервые увидел мяч и подарил корейцу две возможности забить, которые тот безжалостно использовал.

После такого начала ни о каком сне, конечно, речи не шло. Сон неподражаем: совсем недавно он избежал службы в армии, использовав последний шанс в виде азиатских игр, а сейчас заменил Кейна, сыграв лучше самого Кейна.

Какой же Почеттино крутой!

Было ощущение, что травма Сиссоко – ключевой момент встречи. Вернее то, как в этой ситуации будет выкручиваться Почеттино. Выпускать третьего центрального при устраивающем счёте? Довериться молодому Скиппу? Аргентинец выбрал чуть ли не самый неожиданный, в гостевой игре против «Сити», не имея нужды отыгрываться, выпустив нападающего.

Конечно, вряд ли на том самом угловом сыграл гений Почеттино, но на этой неделе футбол благосклонен к тем, кто не боится смелых решений и идёт вперёд. В Турине за смелость был вознаграждён «Аякс», а сегодня без извлечения явных дивидендов по ходу игры «Тоттенхэм» вышел в полуфинал благодаря чуваку, в которого никто не верил. И в выход которого тоже никто не верил.

Можно без слов?

Скажу вам честно, что не болел ни за какую из команд. Но после выворачивающегося наизнанку гола «Сити» и его отмены просто минут пять просидел на полу, обхватив руками голову, хотя надо было идти писать текст. Но что-то сносное здесь написать получится только днём, после пересмотра матча на холодную голову.

Пока же остаётся только передать привет противнику VAR, который так в футбольные дела ещё не вмешивался. Почему «шпоры» были лузерами? Так потому что у них VAR не было!



Описать словами произошедшее в концовке действительно трудно. Максимум – как-то так.





Каждую весну, к наступлению поздних стадий Лиги чемпионов, начинают ходить разговоры о «лысом шарлатане», который в ЛЧ без Месси, Иньесты и Хави ничего не может. Но в этот раз пинать Пепа не хочется особенно. По сути, «Сити» забил «Тотттенхэму» 5 мячей, а значит провёл блестящий матч в атаке. Сзади команду сначала «сплавлял» Лапорт, а затем и VAR. Видимо, когда-то должно было повезти и вечным неудачникам из Северного Лондона.

Лига чемпионов

1/4 финала

Матч 1 - 0:1

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 4:3

Голы: Стерлинг, 4, 21, Бернарду, 11, Агуэро, 59 - Сон, 7, 9, Льоренте, 73.


"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Менди (Сане, 84), Гюндоган, Д. Сильва (Фернандиньо, 63), Де Брюйне, Бернарду, Стерлинг, Агуэро.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз (Санчес, 90), Сиссоко (Льоренте, 41), Ваньяма, Алли, Эриксен, Моура (Дэвис, 81), Сон.

Предупреждения: Сиссоко, 41, Сон, 48, Роуз, 54, Ваньяма, 77.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Манчестер Сити Тоттенхэм Гвардиола Почеттино
Сегодня, 00:54
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