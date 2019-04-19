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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
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Видеозапись на суде показала, что Кокорин не избивал Соловчука

Видеозапись, которую показали во время суда форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, подтвердила, что игрок питерцев не трогал водителя Виталия Соловчука.

На записи, которую до этого не публиковали СМИ, Кокорин пытается оттащить Мамаева, в то время как хавбек и брат Кокорина Кирилл избивают Соловчука и портят его автомобиль.

До этого свидетельница Лала Джафарова заявила, что нападающий клуба пытался разнять дерущихся и не бил потерпевшего. Она отметила, что Соловчку сам оскорбил Кокорина перед началом драки.

"Советский спорт"
Теги: Кокорин
Сегодня, 10:43
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#2  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 11:03)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не может быть - явно видеомонтаж....Так в Кремле сказали и судья согласно закивала головой. Продолжаем дело.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 11:03)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видеозапись на суде показала, что Кокорин не избивал Соловчука

Кокорина Кирилл избивают Соловчука


Вы хоть заголовки то писать научитесь. Кокорин не избивал, он оттаскивал Кокорина. Или вы не в курсе, что есть 2 брата и у них есть разные имена?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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