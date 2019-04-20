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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

"Оренбург" разгромил "Ростов" и сократил отставание до "Спартака" до 1 очка

"Оренбург" дома крупно обыграл "Ростов" (3:0).

Чемпионат России

24 тур

"Оренбург" – "Ростов" 2:0

Голы: Норманн, 41 (автогол), Галаджан, 61

"Оренбург": Довбня, Андреев (Сиваков, 29), Ойеволе, Бегич (Шахов, 58), Бреев (Чиркин, 22), Сутормин, Попович, Мишкин, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

"Ростов": Песьяков, Логашов (Зуев, 60), Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Еременко, Глебов, Норманн, Шомуродов, Сигурдарсон (Попов, 67).

Предупреждения: Норманн, 39, Галаджан, 82, Новосельцев, 82
Теги: Оренбург Ростов Спартак
Сегодня, 15:55
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(4)
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#57  ivasi  Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:30)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
ffora,
Джанаев лучше при нем стал играть, время покажет
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#56  mongolor  СПБ (Сегодня, 17:29)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Газ - сила!
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#55  Jean-Claude   (Сегодня, 17:28)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
хватает

оно и видно. Потому что чемпионами другие становятся и уже давно laughing
Регистрация: 20.04.2019 [жалоба]
#54  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 17:25)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ровно неделю назад после матча Спартак-Ростов,"великий" стратег Карпин пел про то какой он умный и что он знал как будет играть Спартак!Я предсказал,что через неделю мы посмотрим какой ты "великий",когда Оренбург тебе накостыляет.И вот вам пожалуйста,Оренбург взял и нагнул и Карпина и его команду.Браво Оренбург,молодцы!!!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#53  Jean-Claude   (Сегодня, 17:24)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Копу?))

Это вы её "выиграли", а нам с "Шахтёром" её подарили, бабки распилили пополам и пропили laughing

Цитата: Тень отца
полную топку, да еще лопатой сверху прихлопнут - привыкать вам, чтоли?

Это типа как вам ЦСКА и Ростов напихали? smiley
Регистрация: 20.04.2019 [жалоба]
#52  Irbis   (Сегодня, 17:23)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
Ну ничью они способны вытянуть а с косяками жиго ииселихова..
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#51  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 17:21)
  • -3
  •  (3)
online

Jean-Claude,
Шурег, ну что ты паникуешь? Ну напихают вам сегодня паровозы угля полную топку, да еще лопатой сверху прихлопнут - привыкать вам, чтоли? Вспомнишь времена Голубого Бегемота, послушаешь истошное "кукареку" из ворот...


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#50  ДЯДЬКА   (Сегодня, 17:19)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Свинарне пятачок Оренбург должен отгрузить.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#49  Manchester United   (Сегодня, 17:19)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Jean-Claude
так это вам

нам и 22х золотых медалей первенства страны хватает,а для всего остального есть болельщики Цска,вот так то Шурик))

Цитата: Jean-Claude
Обладатели

расскажи как Цска выиграл твою любимую Копу?))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#48  Jean-Claude   (Сегодня, 17:14)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
кубки Первого канала писать

так это вам про них хрюкать smile
Обладатели кубка Тинатин Манделаки laughing
Регистрация: 20.04.2019 [жалоба]
#47  Blessing  Спб (Сегодня, 17:14)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
Blessing,
Известно как их поздравит отьемом очков))

Не знаю, Аленю уже похрен на всё, он не жилец там. А тут прогнуться под Федуна самый момент, вдруг вспомнит о нём.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#46  Jean-Claude   (Сегодня, 17:13)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
ну так пул же все таки)

с замом Дюкова Лёней Федуном
Регистрация: 20.04.2019 [жалоба]
#45  zloy   (Сегодня, 17:12)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
Jean-Claude,
ты еще керлинг забыл и городки
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#44  Дмитрий71  Тула (Сегодня, 17:11)
  • -1
  •  (1)

аххххха ростов весь желал поражения Туле аххххха
Регистрация: 27.04.2018 [жалоба]
#43  Manchester United   (Сегодня, 17:11)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Jean-Claude
ну а ЦСКА в баскетболе 49 кратный,
в волейболе мужском 36 кратный
в хоккее 33 кратный
в футболе и гандболе 13 кратный

smile Только почему то ты на футбольном ресурсе пишешь про это,а в футболе твой Цска не дорос за 100 переписанных лет до такого количества золота как у Спартака,придется тебе про кубки Первого канала писать и про исторические победы над дублями Пармы))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#42  Irbis   (Сегодня, 17:10)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
Известно как их поздравит отьемом очков))
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#41  Blessing  Спб (Сегодня, 17:08)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
Irbis 

Свиньи припёрлись сюда порадоваться своей победе, а ты их расстраиваешь. Дай хоть убогим насладиться этой эйфорией, нашими руками, а завтра посмеёмся, как их Енисей с днюхой поздравлять будет.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#40  Jean-Claude   (Сегодня, 17:08)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
22х кратный

ну а ЦСКА в баскетболе 49 кратный,
в волейболе мужском 36 кратный
в хоккее 33 кратный, а с учётом сезона 2014/15 - 34 кратный
в футболе и гандболе 13 кратный

ТАК ЧТО ЛОСОСИ КРАСНО-СИНИЙ БУЙ
Регистрация: 20.04.2019 [жалоба]
#39  Irbis   (Сегодня, 17:07)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тень отца, а что вы смотрите то нас вам даже в пятерке место не светит.че ты тампро гендиректором вякал.. ваш Спартак свои чемпионства брал админ ресурсом и шантажом
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#38  Manchester United   (Сегодня, 17:06)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Тень отца
полностью - КГ/АМ,

ну так пул же все таки)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#37  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 17:03)
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: Manchester United
сначала резьбу нарежут,а потом сорвут)

...а по итогу Краснодыро-Голубых по аналогии с КС будут звать КГ, полностью - КГ/АМ, что им полностью подходит


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#36  Irbis   (Сегодня, 17:02)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тень отца,
Рот закрой чмо и тренера нашего не трож. Глянь на турнирную таблицу где мы где твой Спартак разница есть?
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#35  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 17:01)
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Лечащий Врач
Чтобы вы без Спартака-то делали?

Ничего. Самоликвидировался бы футбол в стране без Спартака. Только с нами тут и играют


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#34  Manchester United   (Сегодня, 17:00)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Тень отца
Захлопни голубую дырку, которую вам сегодня откраснодырят

сначала резьбу нарежут,а потом сорвут)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#33  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 17:00)
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Irbis
посмотрите на свою убогую игру

Захлопни голубую дырку, которую вам сегодня откраснодырят, и вспоминай, что вашего главголубя вы сами зовете физруком за убогую игру! Кабы не третий гендиректор гнилого клуба подряд в руководстве РФС - вас бы 15 лет как ПЛ просто НЕ БЫЛО, что вы из себя представляете без админресурса - видно по Зенит-2, который в этом году отказались за уши тянуть, как тянули раньше.
Мы Спартак, а вы - увы!


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#32  Manchester United   (Сегодня, 16:59)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Jean-Claude
А попрошайки - это вы, спартак. У нас всё есть

smile У вас своего ничего нет,вы голодранцы,вы даже стадион не смогли осилить без долгов,привыкли в шару всю жизнь))
Цитата: Jean-Claude
33-й титул ЦСКА. Больше всех в истории нашего хоккея

ну а в футболе вы всю жизнь лижите пятки Спартаку,Спартак 22х кратный чемпион страны и прошу не забывать что ты на футбольном ресурсе,а о своих достижениях в лапту,водном поло можешь кичиться на соответствующих ресурсах,тут люди о футболе говорят,впрочем можешь еще что то написать,до сегодняшнего футбола это твое время,минута славы))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#31  Irbis   (Сегодня, 16:58)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Jean-Claude,
Таки спартачам хоккей вообще не интересен там они вообще никто
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#30  ffora  russia (Сегодня, 16:57)
  • 0
  •  (2)

газмяс-указал карпуши номер рейса и остановку его автобуса
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
#29  Liberator  Монако (Сегодня, 16:57)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Как спартачишке то повезло, не смог Ростов обогнать их, теперь могут дышать полной грудью, до завтрашнего дня.
Оренбург красавы, и ведь по делу, блин!
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#28  Irbis   (Сегодня, 16:53)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тень отца,
Чё то Спартачи развязались посмотрите на свою убогую игру и помолчите не удивлюсь если енисей у вас очки то отнимут

Manchester United,
ФК Спартак тоже содержится на народные деньги ..только они ворованные(минусуйтеиспартачи вякнуть то нечего)
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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