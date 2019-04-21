Матвей Сафонов: удар Дзюбы было тяжело достать

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после поражения от «Зенита» со счётом 2:3 поделился впечатлениями от игры, в которой молодой вратарь совершил множество сэйвов, передаёт Rusfootball.info.



Фото: ФК "Краснодар"