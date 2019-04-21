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Спартак
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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Матвей Сафонов: удар Дзюбы было тяжело достать

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после поражения от «Зенита» со счётом 2:3 поделился впечатлениями от игры, в которой молодой вратарь совершил множество сэйвов, передаёт Rusfootball.info.

Фото: ФК "Краснодар"
– Осадок неприятный. Говорили, что нужно настраиваться, играть, не опускать голову. Попробуем набрать наибольшее количество очков в оставшихся матчах.

– Чего не хватило в моменте с решающим голом?

Дзюба хорошо сыграл, выиграл позицию и пробил. Как мне показалось, было тяжело достать этот мяч. Надо посмотреть, почему так получилось, но, мне кажется, просто Дзюба хорошо сыграл.

– Несмотря на три пропущенных мяча, чувствовали себя героем, особенно в начале встречи?

– Тяжело сказать. Героем не чувствую.

– Когда началась вся эта кутерьма со стычками, вы заводили трибуны. Не хватало эмоций от болельщиков?

– Была пауза 5-минутная и мне хотелось, чтобы ребята не остывали, подпитывались этими эмоциями. Они зарядились, мы сравняли счёт после этой перепалки, так что не зря это было.
Теги: Краснодар Сафонов Зенит Дзюба
Сегодня, 00:04
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5
(2)
#5  жася  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:14)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ты лючший игрок за сегодняшний матч СПАСИБО тебе что в РОССИИ есть такие ВРАТАРИ

Новая звездочка в РОССИИ ты сегодня делал невозможное УДАЧИ
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#4  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 00:11)
  • +6
  •  (6)

Матвей, ты сегодня сделал больше чем мог.
Благодаря тебе эта игра держала всех до последнего.
Поэтому тебе только успеха, удачи и сухих ворот.
Если дальше так ловить будешь, то в сборной есть кого заменить!


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 00:10)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучший игрок матча, однозначно!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  Irbis   (Сегодня, 00:06)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
По идее тот кто сравнял счёт должен быть удален бы но как всегда судья все по своему посчитал
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:05)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец парень. В сборную вместо косячного бразила.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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