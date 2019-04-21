Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Пильгуй: когда-то и "Динамо" должно было повезти
Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Крыльев Советов" (1:0) в 24-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
(вздыхает) Если говорить о качестве и зрелищности футбола - мне увиденное не понравилось. Всё-таки не хватает нашей команде креативных футболистов, которые могут организовать игру в атаке, обыграть один в один и принимать нестандартные решения. Всё как-то монотонно и однообразно, переход из обороны в атаку идёт очень медленно, нет неожиданных и острых передач вперёд. Из-за этого мы и не забиваем, да и моментов у нас не много. Но хорошо что выиграли, когда-то и нам должно было повезти. В данных условиях результат прежде всего, выбора здесь нет. Обыгран конкурент в борьбе за выживание, "Динамо" обошло его в турнирной таблице, и это главное.
Гол Кирилла Панченко? Как я и сказал, когда-то повезти должно было и нам. Чуть ли не первый удар в створ ворот за матч - и он оказался результативным. Вероятно, фортуна сегодня была на нашей стороне.
- О матче следующего тура "Зенит" - "Динамо":
"Динамо" нужны очки, и хоть против "Зенита" будет играть куда сложнее, опыт показывает, что наша команда играет лучше с более сильными соперниками. Взять тот же матч с "Краснодаром" (1:1), где команда показала приличный футбол. Надеюсь, что в следующем туре мы как минимум не уступим, при этом покажем футбол, который показывали в матче с тем же "Краснодаром". Этот матч показал, что мы что-то да умеем, и, вероятно, мотивация на столь серьёзного соперника увеличит наши силы и возможности. По крайней мере, мне хочется в это верить.
- О потенциальном попадании "Динамо" и "Крыльев Советов" в зону стыковых матчей:
Самарцы напрямую точно не вылетят, но я не уверен, что им удастся избежать стыковых игр. Хотя у них хороший подбор игроков, они показывают неплохой футбол, а возглавляет "Крылья" серьёзный специалист, и всё это увеличивает шансы команды сохранить за собой место в Премьер-Лиге.
Что касается "Динамо", то мой прогноз после сегодняшней встречи не изменился: 9-10 место, я остаюсь при своём мнении. Мне кажется, что победа над "Крыльями" даёт перспективы на будущее. При любом другом исходе этой игры нашей команде было бы гораздо сложнее.
- Об игре:
(вздыхает) Если говорить о качестве и зрелищности футбола - мне увиденное не понравилось. Всё-таки не хватает нашей команде креативных футболистов, которые могут организовать игру в атаке, обыграть один в один и принимать нестандартные решения. Всё как-то монотонно и однообразно, переход из обороны в атаку идёт очень медленно, нет неожиданных и острых передач вперёд. Из-за этого мы и не забиваем, да и моментов у нас не много. Но хорошо что выиграли, когда-то и нам должно было повезти. В данных условиях результат прежде всего, выбора здесь нет. Обыгран конкурент в борьбе за выживание, "Динамо" обошло его в турнирной таблице, и это главное.
Гол Кирилла Панченко? Как я и сказал, когда-то повезти должно было и нам. Чуть ли не первый удар в створ ворот за матч - и он оказался результативным. Вероятно, фортуна сегодня была на нашей стороне.
- О матче следующего тура "Зенит" - "Динамо":
"Динамо" нужны очки, и хоть против "Зенита" будет играть куда сложнее, опыт показывает, что наша команда играет лучше с более сильными соперниками. Взять тот же матч с "Краснодаром" (1:1), где команда показала приличный футбол. Надеюсь, что в следующем туре мы как минимум не уступим, при этом покажем футбол, который показывали в матче с тем же "Краснодаром". Этот матч показал, что мы что-то да умеем, и, вероятно, мотивация на столь серьёзного соперника увеличит наши силы и возможности. По крайней мере, мне хочется в это верить.
- О потенциальном попадании "Динамо" и "Крыльев Советов" в зону стыковых матчей:
Самарцы напрямую точно не вылетят, но я не уверен, что им удастся избежать стыковых игр. Хотя у них хороший подбор игроков, они показывают неплохой футбол, а возглавляет "Крылья" серьёзный специалист, и всё это увеличивает шансы команды сохранить за собой место в Премьер-Лиге.
Что касается "Динамо", то мой прогноз после сегодняшней встречи не изменился: 9-10 место, я остаюсь при своём мнении. Мне кажется, что победа над "Крыльями" даёт перспективы на будущее. При любом другом исходе этой игры нашей команде было бы гораздо сложнее.
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