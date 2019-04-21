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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Владимир Пильгуй: когда-то и "Динамо" должно было повезти

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Крыльев Советов" (1:0) в 24-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

(вздыхает) Если говорить о качестве и зрелищности футбола - мне увиденное не понравилось. Всё-таки не хватает нашей команде креативных футболистов, которые могут организовать игру в атаке, обыграть один в один и принимать нестандартные решения. Всё как-то монотонно и однообразно, переход из обороны в атаку идёт очень медленно, нет неожиданных и острых передач вперёд. Из-за этого мы и не забиваем, да и моментов у нас не много. Но хорошо что выиграли, когда-то и нам должно было повезти. В данных условиях результат прежде всего, выбора здесь нет. Обыгран конкурент в борьбе за выживание, "Динамо" обошло его в турнирной таблице, и это главное.

Гол Кирилла Панченко? Как я и сказал, когда-то повезти должно было и нам. Чуть ли не первый удар в створ ворот за матч - и он оказался результативным. Вероятно, фортуна сегодня была на нашей стороне.

- О матче следующего тура "Зенит" - "Динамо":

"Динамо" нужны очки, и хоть против "Зенита" будет играть куда сложнее, опыт показывает, что наша команда играет лучше с более сильными соперниками. Взять тот же матч с "Краснодаром" (1:1), где команда показала приличный футбол. Надеюсь, что в следующем туре мы как минимум не уступим, при этом покажем футбол, который показывали в матче с тем же "Краснодаром". Этот матч показал, что мы что-то да умеем, и, вероятно, мотивация на столь серьёзного соперника увеличит наши силы и возможности. По крайней мере, мне хочется в это верить.

- О потенциальном попадании "Динамо" и "Крыльев Советов" в зону стыковых матчей:

Самарцы напрямую точно не вылетят, но я не уверен, что им удастся избежать стыковых игр. Хотя у них хороший подбор игроков, они показывают неплохой футбол, а возглавляет "Крылья" серьёзный специалист, и всё это увеличивает шансы команды сохранить за собой место в Премьер-Лиге.

Что касается "Динамо", то мой прогноз после сегодняшней встречи не изменился: 9-10 место, я остаюсь при своём мнении. Мне кажется, что победа над "Крыльями" даёт перспективы на будущее. При любом другом исходе этой игры нашей команде было бы гораздо сложнее.
Теги: Динамо Крылья Советов Пильгуй
Сегодня, 03:31
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