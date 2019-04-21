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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Андрей Червиченко: даже если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов - что там делать с такой игрой?

Андрей Червиченко: даже если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов - что там делать с такой игрой? Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Енисея" (2:0) в 24-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Честно говоря, игра в исполнении "Спартака" была не очень. Складывалось впечатление, что играют команды, которых в турнирной таблице разделяют не больше 2-3 строчек. Красноярцы, может, смотрелись не так мастеровито, но очень бойко. И то что в первом тайме гости получили "гол в раздевалку" - это не заслуга "Спартака", а потеря концентрации у "Енисея". Открывший счёт в матче Николай Рассказов в принципе большая умница, я всегда говорю что это один из лучших наших молодых ребят. А так, первый тайм не занёс бы в актив "красно-белых".

В начале второго тайма "Спартак" чудом не получил в свои ворота, когда бывший игрок москвичей Александр Зотов попал в перекладину. Если бы этот мяч влетел - "Спартак" дальше мог бы и не собраться, потому что ощущается общее упадническое настроение команды, ну либо они просто махнули рукой, понимая, что в тройку не попадут, поэтому так и играют.

- О выходе в стартовом составе и голе Аяза Гулиева:

Этот футболист мне нравился ещё по выступлениям за "Ростов", вообще непонятно как "Спартак" его туда отдал. Но, видите, молодые и талантливые ребята иногда не дружат с головой, что создаёт проблемы всем вокруг и клубу. Хотелось бы, чтобы эпизод с избиением человека и проездом на красный свет в жизни Гулиева был последним, и дальше были только эпизоды вроде того, что был в конце сегодняшнего матча, когда он забил.

- О положении "Енисея" и работе Дмитрия Аленичева:

Сегодня красноярцы смотрелись неплохо, ведь если пересчитать в денежном эквиваленте составы этих команд, то получится, что гиганты избивали детей. Не знаю какие могут быть к Аленичеву претензии, его подопечные, на мой взгляд, играли неплохо. Заставить этих же футболистов играть лучше вряд ли сможет даже Гвардиола. А что касается положения Аленичева в клубе, на мой взгляд, он и его штаб смогут найти себе работу в другой команде. Моё мнение таково: если тебя где-то не хотят видеть - нужно разворачиваться и оттуда уходить.

- О шансах "Спартака" попасть в зону Лиги чемпионов:

Я бы про ЛЧ вообще не говорил. Даже если гипотетически мы предположим, что "Спартак" туда попадёт - что там делать с такой игрой? Даже сегодня команда играла бледно с аутсайдером, который практически вылетел из Премьер-Лиги. А учитывая предыдущее поражение от "Ростова", сегодня "Спартак" должен был выйти и забить 4-5, обыграв "Енисей" в одну калитку. А красноярцы боролись вплоть до второго пропущенного, а забей они раньше - неизвестно как бы на это отреагировал "Спартак".

И я не могу с уверенностью сказать, что "Спартак" попадёт в Лигу Европы, хотя календарь у них, конечно, великолепно выстроенный. Но я думаю, что "Оренбург" и "Ростов" не испытывают такого давления, как "красно-белые", и это даёт этим командам фору в борьбе за пятую строчку. А первые четыре строки, как я думаю, уже понятны. А "Спартак" в ЛЧ... это вместо "Краснодара" что ли? Вы видели как "быки" вчера играли с "Зенитом"? И сегодня как играл "Спартак"... разве футбол в исполнении этих команд сравнивать можно?
Теги: Червиченко Спартак Енисей
Вчера, 22:31
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17
(4)
#17  MIG  Piter (Сегодня, 00:04)
  • +2
  •  (2)

ну что за вопрос! "что делать Спартаку в ЛЧ?" - срубить бабла, если попадут напрямую(ибо через квалификацию - обосрутся как обычно), потом вылететь побыстрее, чтобы в следующем чемпионате России было проще бороться за место в еврокубках - все как всегда!
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#16  vladdd  KLD (Вчера, 23:54)
  • +2
  •  (2)

Тень отца,
Слушай, я тебе сейчас напишу как твой клубик ежегодно ставят в позицию. Сам-то забыл?
Ответил вначале тебе, наивно полагая, что общаюсь с нормальным болелой. Отдыхай, красно-белый сектант.
Регистрация: 5.05.2009 [жалоба]
#15  Liberator  Монако (Вчера, 23:51)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Понимаю болел Спартака, когда они грезят ЛЧ, но журналист должен быть на голову выше их, реальные вопросы задавать, а не о шансах свиней на этот турнир. Или он желает позора нашему футболу, либо просто решил подъепнуть…, надеюсь, второе.
В душе, для каждой свиньи удержать пятую строчку, будет пределом мечтаний, несмотря на их полное умалишение.
Андрей как всегда на высоте, сразу отсёк журналиста, видимо из головы не выходит их последний вояж в Лигу чемпионов, и неиссякаемые комментарии на эту тему, вот уже полтора года.
Какая нахер ЛЧ этому говну, это при живых то ЦСКА, Краснодаре и Локо?????
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#14  Тень отца  У поганых болот (Вчера, 23:51)
  • -2
  •  (2)

Цитата: vladdd
Причем дважды за сезон. ..

Немудрено, если одни играют серьезные матчи, другие - договорняки с клубами своего спонсора, да еще и с судьями, назначенными очередным гендиректором. А в Европе видели Зину? А коль видели, назовите хоть один год, когда их раком не трахнул поганый аутсайдет в Европе, который на круг стоит меньше, чем часы Миллера, причем вместе со стадионом? 12 лет без перерыва голубое говно Насионально ОСЕРают по самое немогу - там-то купленых судей НЕТ и кроме Шальке никто Газпрому не принадлежит...
Цитата: Frank Dux
ну шпартальке явно может похвастать евроуспехами

Шпартальке - нет, а вот Спартак - может, причем такими, на которые вам у всей дадахановской роты РОТОМ не наработать - мы входили в топ-5 самых сильных клубов Европы, и СРАНАЯ БАРСА стояла в сторонке и грызла кулачок. Так что говночашкой для клубов, которых вышибли из турнира больших дядей не тряси, и не кончай на пол - ты еще медальку "золото пердива" покажи и уверяй, что это ж золото, оно ценнее бронзы высшей лиги


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#13  Frank Dux   (Вчера, 23:36)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
SPV,
а ты стрелочник, а они хуже тридварасов

Тень отца,
ну шпартальке явно может похвастать евроуспехами laughing
Регистрация: 21.04.2019 [жалоба]
#12  vladdd  KLD (Вчера, 23:25)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Тень отца
Цитата: vladdd
Краснодар в ЛЧ точно нужен. Дозрели.

Там только Краснодар и нужен. У нас нет выстроеной игры и распасовщика, у ослов - вообще никого в составе, в Локо есть тренер нет состава и настроя тоже, в целом нет, доигрывают старички... Зина просто голубое говно, которое раком ставит Аустрия и последняя команда Испании, там 6 матчей гомопорнографии будет.
Только Краснодару и играть

"Зина" ставит "раком" того, кому по вашему мнению "там только и играть". Причем дважды за сезон. ... Но Краснодар там нужен. просто Зенит уже там.
Регистрация: 5.05.2009 [жалоба]
#11  SPV  Bryansk (Вчера, 23:25)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А говно игру Локо и цска толстый почему то не комментирует joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#10  Тень отца  У поганых болот (Вчера, 23:22)
  • -3
  •  (5)

Цитата: vladdd
Краснодар в ЛЧ точно нужен. Дозрели.

Там только Краснодар и нужен. У нас нет выстроеной игры и распасовщика, у ослов - вообще никого в составе, в Локо есть тренер нет состава и настроя тоже, в целом нет, доигрывают старички... Зина просто голубое говно, которое раком ставит Аустрия и последняя команда Испании, там 6 матчей гомопорнографии будет.
Только Краснодару и играть


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#9  vladdd  KLD (Вчера, 23:17)
  • +1
  •  (3)

Краснодар в ЛЧ точно нужен. Дозрели.
Регистрация: 5.05.2009 [жалоба]
#8  Sashass   (Вчера, 23:15)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Игра стрёмная по большому счёту..

ага...по-большому...гавно короч
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#7  жася  Санкт-Петербург (Вчера, 23:14)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
что делать спартаку с такой игрой даже в ЛЕ опять обосраться как было уже 1-18
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#6  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:12)
  • -1
  •  (3)

червь конечно снова срёт жидким стулом в сторону Спартака, но тут его высер почти попал..
Игра стрёмная по большому счёту..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#5  Sashass   (Вчера, 23:00)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
что там делать с такой игрой?
на этот вопрос уже много лет
никто не может дать ответ...ведь есть фонбет
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#4  Батька   (Вчера, 22:53)
  • 0
  •  (4)

А что в том сезоне Локо или ЦСКА что то показали в лч !? Или другие наши клубы в другие годы ...? Мы там последние годы статисты максиммум выход из группы по праздникам и вылет в первом туре плей оф ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#3  Irbis   (Вчера, 22:43)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Тень отца,
А что правда глаза режет ведь по сути у Спартака игры нет это я не оскорбляю не придираюсь.. полкоманды вообще не уровень Спартака хоть догодались прошу сплавить. И что с такой игрой Спартаку в Европе делать?
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Вчера, 22:40)
  • -3
  •  (5)

Вылезл, протобомж, прародитель всех болотных пиявок - жирный опарыш. Сейчас вокруг него соберется голубой кагал, и будут надрачивать, ковыряясь и извергнутом


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  golden Axe   (Вчера, 22:32)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пошел в трещину шваль
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
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