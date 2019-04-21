Россия РПЛ 2018/19
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Андрей Червиченко: даже если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов - что там делать с такой игрой?
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Енисея" (2:0) в 24-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Честно говоря, игра в исполнении "Спартака" была не очень. Складывалось впечатление, что играют команды, которых в турнирной таблице разделяют не больше 2-3 строчек. Красноярцы, может, смотрелись не так мастеровито, но очень бойко. И то что в первом тайме гости получили "гол в раздевалку" - это не заслуга "Спартака", а потеря концентрации у "Енисея". Открывший счёт в матче Николай Рассказов в принципе большая умница, я всегда говорю что это один из лучших наших молодых ребят. А так, первый тайм не занёс бы в актив "красно-белых".
В начале второго тайма "Спартак" чудом не получил в свои ворота, когда бывший игрок москвичей Александр Зотов попал в перекладину. Если бы этот мяч влетел - "Спартак" дальше мог бы и не собраться, потому что ощущается общее упадническое настроение команды, ну либо они просто махнули рукой, понимая, что в тройку не попадут, поэтому так и играют.
- О выходе в стартовом составе и голе Аяза Гулиева:
Этот футболист мне нравился ещё по выступлениям за "Ростов", вообще непонятно как "Спартак" его туда отдал. Но, видите, молодые и талантливые ребята иногда не дружат с головой, что создаёт проблемы всем вокруг и клубу. Хотелось бы, чтобы эпизод с избиением человека и проездом на красный свет в жизни Гулиева был последним, и дальше были только эпизоды вроде того, что был в конце сегодняшнего матча, когда он забил.
- О положении "Енисея" и работе Дмитрия Аленичева:
Сегодня красноярцы смотрелись неплохо, ведь если пересчитать в денежном эквиваленте составы этих команд, то получится, что гиганты избивали детей. Не знаю какие могут быть к Аленичеву претензии, его подопечные, на мой взгляд, играли неплохо. Заставить этих же футболистов играть лучше вряд ли сможет даже Гвардиола. А что касается положения Аленичева в клубе, на мой взгляд, он и его штаб смогут найти себе работу в другой команде. Моё мнение таково: если тебя где-то не хотят видеть - нужно разворачиваться и оттуда уходить.
- О шансах "Спартака" попасть в зону Лиги чемпионов:
Я бы про ЛЧ вообще не говорил. Даже если гипотетически мы предположим, что "Спартак" туда попадёт - что там делать с такой игрой? Даже сегодня команда играла бледно с аутсайдером, который практически вылетел из Премьер-Лиги. А учитывая предыдущее поражение от "Ростова", сегодня "Спартак" должен был выйти и забить 4-5, обыграв "Енисей" в одну калитку. А красноярцы боролись вплоть до второго пропущенного, а забей они раньше - неизвестно как бы на это отреагировал "Спартак".
И я не могу с уверенностью сказать, что "Спартак" попадёт в Лигу Европы, хотя календарь у них, конечно, великолепно выстроенный. Но я думаю, что "Оренбург" и "Ростов" не испытывают такого давления, как "красно-белые", и это даёт этим командам фору в борьбе за пятую строчку. А первые четыре строки, как я думаю, уже понятны. А "Спартак" в ЛЧ... это вместо "Краснодара" что ли? Вы видели как "быки" вчера играли с "Зенитом"? И сегодня как играл "Спартак"... разве футбол в исполнении этих команд сравнивать можно?
- О матче:
Честно говоря, игра в исполнении "Спартака" была не очень. Складывалось впечатление, что играют команды, которых в турнирной таблице разделяют не больше 2-3 строчек. Красноярцы, может, смотрелись не так мастеровито, но очень бойко. И то что в первом тайме гости получили "гол в раздевалку" - это не заслуга "Спартака", а потеря концентрации у "Енисея". Открывший счёт в матче Николай Рассказов в принципе большая умница, я всегда говорю что это один из лучших наших молодых ребят. А так, первый тайм не занёс бы в актив "красно-белых".
В начале второго тайма "Спартак" чудом не получил в свои ворота, когда бывший игрок москвичей Александр Зотов попал в перекладину. Если бы этот мяч влетел - "Спартак" дальше мог бы и не собраться, потому что ощущается общее упадническое настроение команды, ну либо они просто махнули рукой, понимая, что в тройку не попадут, поэтому так и играют.
- О выходе в стартовом составе и голе Аяза Гулиева:
Этот футболист мне нравился ещё по выступлениям за "Ростов", вообще непонятно как "Спартак" его туда отдал. Но, видите, молодые и талантливые ребята иногда не дружат с головой, что создаёт проблемы всем вокруг и клубу. Хотелось бы, чтобы эпизод с избиением человека и проездом на красный свет в жизни Гулиева был последним, и дальше были только эпизоды вроде того, что был в конце сегодняшнего матча, когда он забил.
- О положении "Енисея" и работе Дмитрия Аленичева:
Сегодня красноярцы смотрелись неплохо, ведь если пересчитать в денежном эквиваленте составы этих команд, то получится, что гиганты избивали детей. Не знаю какие могут быть к Аленичеву претензии, его подопечные, на мой взгляд, играли неплохо. Заставить этих же футболистов играть лучше вряд ли сможет даже Гвардиола. А что касается положения Аленичева в клубе, на мой взгляд, он и его штаб смогут найти себе работу в другой команде. Моё мнение таково: если тебя где-то не хотят видеть - нужно разворачиваться и оттуда уходить.
- О шансах "Спартака" попасть в зону Лиги чемпионов:
Я бы про ЛЧ вообще не говорил. Даже если гипотетически мы предположим, что "Спартак" туда попадёт - что там делать с такой игрой? Даже сегодня команда играла бледно с аутсайдером, который практически вылетел из Премьер-Лиги. А учитывая предыдущее поражение от "Ростова", сегодня "Спартак" должен был выйти и забить 4-5, обыграв "Енисей" в одну калитку. А красноярцы боролись вплоть до второго пропущенного, а забей они раньше - неизвестно как бы на это отреагировал "Спартак".
И я не могу с уверенностью сказать, что "Спартак" попадёт в Лигу Европы, хотя календарь у них, конечно, великолепно выстроенный. Но я думаю, что "Оренбург" и "Ростов" не испытывают такого давления, как "красно-белые", и это даёт этим командам фору в борьбе за пятую строчку. А первые четыре строки, как я думаю, уже понятны. А "Спартак" в ЛЧ... это вместо "Краснодара" что ли? Вы видели как "быки" вчера играли с "Зенитом"? И сегодня как играл "Спартак"... разве футбол в исполнении этих команд сравнивать можно?
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