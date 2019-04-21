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Рубин
Урал
Динамо
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Первый тренер Сафонова: Матвей может выйти на уровень выше, чем у Акинфеева

Алексей Чистяков, тренер вратарей, который первым работал с голкипером "Краснодара" Матвеем Сафоновым, оценил перспективы дальнейшей карьеры своего бывшего подопечного.

"Я абсолютно согласен с тем, что Сафонова надо привлечь в сборную. Он должен выходить на более высокий уровень, пробовать свои силы там. Если будет прогрессировать, то на него стоит делать ставку. Надо посмотреть, как он там себя зарекомендует, у него есть моменты, которые надо шлифовать. В сборной он сможет пересмотреть своё отношение к той или иной ситуации. Официальные матчи за сборную? Пока ещё рановато, но психологически Сафанов к ним готов.

После вызова в национальную команду стоит посмотреть на его игру в клубе, и если он начнёт где-то звездиться, то надо будет это остановить. Если его направить, куда надо, получится классный вратарь, а пока он молодой, на сто процентов себя контролировать не может. Также ему не помешает конкуренция: в "Краснодаре" есть очень способный мальчик – Денис Адамов, если его подтянуть, то это поможет и Матвею.

Преемником Акинфеева его называть рановато, должна быть стабильность. Акинфеев заиграл в более молодом возрасте, плюс у него была, есть и будет стабильность. У Сафонова есть хорошие данные, талант, но о том, что Матвей – преемник Акинфеева, можно будет говорить тогда, когда он станет стабильным. В будущем он может стать не только преемником Акинфеева, но и выйти на уровень выше, чем у Игоря", - цитирует Чистякова "Чемпионат.сом".
Теги: Сафонов Акинфеев Краснодар
Вчера, 23:16
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#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:59)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: citrus63
Что за привычка после пару матчей "возносить" человека? confused

Согласен с тобой. Хули говорить "может", ежели пока этого уровня не достиг? Я понимаю, когда перед схваткой участнику говорят (замечу, что скрипачу на конкурсе, что дзюдоисту на татами) "ты можешь!"
Я рад бы был, чтоб у Акинфеева нашлась замена, но на сие нужна не искромётная игра в одном матче, а стабильность "спасателя", который вытаскивает то, что вроде как вытащить не реально. В матче с "Зенитом" он вытащил на целый год вперёд. Вопрос: а оставшийся год он сможет также? Вот ежели сможет так постоянно играть - скажу, что лучший. Но не надо хвалить игрока раньше времени, сие точно не на пользу!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:50)
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Да подождите вы! "Новый русский Месси" где сейчас?! Соловьёв, Новосельцев и т.д. где сейчас?! Скольких уже перехвалили?!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  citrus63   Самара (Вчера, 23:28)
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  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Что за привычка после пару матчей "возносить" человека? confused
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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