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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис поделился ожиданиями от оставшихся матчей команды в текущем сезоне.

"Впереди шесть игр: Оренбург, Локо, Анжи, Краснодар, Динамо и Зенит.

С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день.

Да и Краснодар сражается за еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное", – написал Меркис в своем твиттере.

Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее
Теги: Енисей Аленичев Зенит
Сегодня, 13:06
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#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:17)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тренерскую карьеру Аленичева можно считать оконченной. Ну разве что кому-то понадобится тренер, готовый отдать очки "тем, кому они нужнее"
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:13)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
честно говоря, жаль футболистов, оказавшейся в этой команде. Начинали, помнится, задорно. Я даже не про игры, а про футболки, если кто помнит эту историю. Да, не хватило, наверное, мастерства, сыгранности, чего там не хватает командам, выходящим из ФНЛ в ПЛ.. но такие вью руководства и ГТ, это за гранью. Это просто удар в спину. Анжи, в этом смысле, выглядит куда как более достойно.


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Как из таких дураков, как мы, получается такой великий народ, как наш? (с)
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#1  капитан Ворони   (Сегодня, 13:08)
  • +3
  •  (3)
online

Прально, приезжайте на все оставшиеся игры со спущеными штанами, как со Спартачком.

А лучше вообще не приезжайте, техпор и на билеты тратиться не надо.

Зачем эта дырявая команда вообще нужна в футболе?


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жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
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