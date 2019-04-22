Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|31
|77
|2
|ПСВ Эйдховен
|31
|77
|3
|Фейеноорд
|31
|59
|4
|АЗ Алкмаар
|31
|52
|5
|Хераклес
|31
|48
|6
|Витесс
|31
|47
|7
|Утрехт
|31
|47
|8
|Виллем II
|31
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|31
|37
|11
|ВВВ-Венло
|31
|37
|12
|Ден Хааг
|31
|36
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортуна С
|31
|34
|15
|Эммен
|31
|32
|16
|Эксельсиор
|31
|27
|17
|Де Графсхап
|31
|26
|18
|НАК Бреда
|31
|22
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Леонид Слуцкий: Эдегор - один из лучших игроков, кого я тренировал
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением об игре полузащитника Мартина Эдегора в нынешнем сезоне.
Норвежец, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", принял участие в 27 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил шесть мячей.
"Рад работать с Эдегором, ведь он один из лучших, кого я тренировал. Он восхитительный, и мы хотим сохранить его. Но неправильно будет удерживать его, потому что он готов играть на более высоком уровне. Думаю, он может играть в "Реале", хотя все зависит от его агента и от мадридского клуба", — цитирует Слуцкого "NOS".
"Газета.ру"
Норвежец, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", принял участие в 27 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил шесть мячей.
"Рад работать с Эдегором, ведь он один из лучших, кого я тренировал. Он восхитительный, и мы хотим сохранить его. Но неправильно будет удерживать его, потому что он готов играть на более высоком уровне. Думаю, он может играть в "Реале", хотя все зависит от его агента и от мадридского клуба", — цитирует Слуцкого "NOS".
"Газета.ру"
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