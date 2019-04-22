Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Хераклес
Витесс
Утрехт
Виллем II
Гронинген
Херенвен
ВВВ-Венло
Ден Хааг
Зволле
Фортуна С
Эммен
Эксельсиор
Де Графсхап
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 31 77
2 ПСВ Эйдховен 31 77
3 Фейеноорд 31 59
4 АЗ Алкмаар 31 52
5 Хераклес 31 48
6 Витесс 31 47
7 Утрехт 31 47
8 Виллем II 31 44
9 Гронинген 31 42
10 Херенвен 31 37
11 ВВВ-Венло 31 37
12 Ден Хааг 31 36
13 Зволле 31 35
14 Фортуна С 31 34
15 Эммен 31 32
16 Эксельсиор 31 27
17 Де Графсхап 31 26
18 НАК Бреда 31 22
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Леонид Слуцкий: Эдегор - один из лучших игроков, кого я тренировал

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением об игре полузащитника Мартина Эдегора в нынешнем сезоне.

Норвежец, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", принял участие в 27 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил шесть мячей.

"Рад работать с Эдегором, ведь он один из лучших, кого я тренировал. Он восхитительный, и мы хотим сохранить его. Но неправильно будет удерживать его, потому что он готов играть на более высоком уровне. Думаю, он может играть в "Реале", хотя все зависит от его агента и от мадридского клуба", — цитирует Слуцкого "NOS".

"Газета.ру"
Теги: Слуцкий Эдегор Витесс
Сегодня, 15:03
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5
(1)
#5  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 16:11)
  • 0
  •  (2)

Послушай, что говорит Голубой Бегемот - и сделай все наоборот. Бегемот Голубой Голландский - сокращенно - бгг...


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#4  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:09)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
ты уже Эрнандеса Гинеру присоветовал,только лечится))

Зря глумишься. Игрок вполне качественный для нашего чемпа и на хрустального не похож.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:51)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Лучший из тех, кого Леня-голубец...кгхм хм...
Голландия, так сказать...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  golden Axe   (Сегодня, 15:39)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ты уже Эрнандеса Гинеру присоветовал,только лечится))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:20)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Просто реклама игрока, на продаже которого хотят неплохо навариться.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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