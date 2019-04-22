Леонид Слуцкий: Эдегор - один из лучших игроков, кого я тренировал

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением об игре полузащитника Мартина Эдегора в нынешнем сезоне.Норвежец, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", принял участие в 27 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил шесть мячей."Рад работать с Эдегором, ведь он один из лучших, кого я тренировал. Он восхитительный, и мы хотим сохранить его. Но неправильно будет удерживать его, потому что он готов играть на более высоком уровне. Думаю, он может играть в "Реале", хотя все зависит от его агента и от мадридского клуба", — цитирует Слуцкого "NOS".