Россия РПЛ 2018/19
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16:25
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (2)
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (2)
13:06
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (20)
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (20)
04:49
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Фанаты "Ростова" признали Еременко лучшим игроком матча с "Оренбургом"
Фанаты "Ростова" признали полузащитника Романа Еременко лучшим игроком матча 24-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:3).
Второе место занял форвард Элдор Шомуродов, третье - защитник Миха Мевля.
Второе место занял форвард Элдор Шомуродов, третье - защитник Миха Мевля.
Роман Еременко - "Ростсельмаш лучший игрок матча" против "Оренбурга"— Football Club Rostov (@rostovfc) April 22, 2019
Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/JCmxtUSYgh
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