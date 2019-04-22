Россия РПЛ 2018/19
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Александр Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с "Зенитом"
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 24-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Зенит" (2:3).
В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.
"В матче "Краснодар" - "Зенит" арбитру Карасёву, конечно, нужно было показать вторую жёлтую карточку Маурисио и удалить его с поля. В целом же отмечу, что Карасёв провёл хороший матч. Он арбитр элитной категории ФИФА, и удивление это вызывать не должно.
Бывает, что эмоции ребят захлестнули - он всё погасил. Только Ари, который там всё и зажёг, остался без наказания, потому что убежал в подтрибунное помещение. В целом работой Карасёва доволен", - цитирует Егорова Sport24.ru.
В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.
"В матче "Краснодар" - "Зенит" арбитру Карасёву, конечно, нужно было показать вторую жёлтую карточку Маурисио и удалить его с поля. В целом же отмечу, что Карасёв провёл хороший матч. Он арбитр элитной категории ФИФА, и удивление это вызывать не должно.
Бывает, что эмоции ребят захлестнули - он всё погасил. Только Ари, который там всё и зажёг, остался без наказания, потому что убежал в подтрибунное помещение. В целом работой Карасёва доволен", - цитирует Егорова Sport24.ru.
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