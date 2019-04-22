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7 Ростов 24 35
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Александр Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с "Зенитом"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 24-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Зенит" (2:3).

В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.

"В матче "Краснодар" - "Зенит" арбитру Карасёву, конечно, нужно было показать вторую жёлтую карточку Маурисио и удалить его с поля. В целом же отмечу, что Карасёв провёл хороший матч. Он арбитр элитной категории ФИФА, и удивление это вызывать не должно.

Бывает, что эмоции ребят захлестнули - он всё погасил. Только Ари, который там всё и зажёг, остался без наказания, потому что убежал в подтрибунное помещение. В целом работой Карасёва доволен", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Теги: Егоров Карасев Перейра Зенит Краснодар
Сегодня, 19:16
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#1  MAG554  UdSSR (Сегодня, 19:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюба в какой то мере спас карася ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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