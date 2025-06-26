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Источник: "Динамо" возобновило переговоры с "Фламенго" по Карраскалю

Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль может перейти в бразильский "Фламенго".
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, московское "Динамо" возобновило переговоры с бразильским "Фламенго" по переходу полузащитника Хорхе Карраскаля. Бело-голубым необходимо получить гарантии, что средства поступят на счет "Динамо".

В сезоне-2024/2025 Хорхе Карраскаль провел за московское "Динамо" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего колумбийца в 7 миллионов евро, контракт полузащитника с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что ранее главный тренер бело-голубых Валерий Карпин на пресс-конференции заявил, что Хорхе Карраскаль не явился в расположение клуба на летние сборы.

Источник: "СЭ".

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