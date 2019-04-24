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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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В Башкирии в честь Москалева назвали мусорный полигон

В Ишимбайском районе Башкирии вновь образованной свалке в селе Урман-Бишкадак присвоено имя арбитра ФИФА Владимира Москалева.

Напомним, 20 апреля "Уфа" проиграла "Арсеналу" (1:2) в матче 24-го тура премьер-лиги. Уфимских болельщиков крайне возмутило судейство в этой встрече. Главным арбитром был Москалев.

"У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени – вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение", – сказал глава администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет Амир Сафиуллин.

bashinform.ru
Сегодня, 12:42
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(1)
#5  skoban  Rostov (Сегодня, 13:11)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
КАМАЗ
У нас есть мусорный полигон под названием "СПАРТАК" и всем нравится!
Регистрация: 24.04.2019 [жалоба]
#4  Matador1989  Уфа (Сегодня, 13:01)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Как хорошо, когда есть на кого свалить собственные беды. От Путина научились что ли smirk
Регистрация: 20.08.2011 [жалоба]
#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:57)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
diego milito 22,
Почему?
Помойки не надо обзывать именем героев: именем антигероев вполне!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 12:57)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Шинник»
да весь район рузаевки можно так называть.а лучше их там и оставлять.каждой тюрьме свой постоялец
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 12:53)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Идиоты.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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