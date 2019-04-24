Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 22:46
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Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
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Вчера, 22:24
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Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Вчера, 20:42
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Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта (6)
Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта (6)
В Башкирии в честь Москалева назвали мусорный полигон
В Ишимбайском районе Башкирии вновь образованной свалке в селе Урман-Бишкадак присвоено имя арбитра ФИФА Владимира Москалева.
Напомним, 20 апреля "Уфа" проиграла "Арсеналу" (1:2) в матче 24-го тура премьер-лиги. Уфимских болельщиков крайне возмутило судейство в этой встрече. Главным арбитром был Москалев.
"У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени – вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение", – сказал глава администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет Амир Сафиуллин.
bashinform.ru
Напомним, 20 апреля "Уфа" проиграла "Арсеналу" (1:2) в матче 24-го тура премьер-лиги. Уфимских болельщиков крайне возмутило судейство в этой встрече. Главным арбитром был Москалев.
"У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени – вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение", – сказал глава администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет Амир Сафиуллин.
bashinform.ru
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