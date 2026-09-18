Широков: у "Зенита" нет цельной игры - ее не видно даже с Венделом

- У "Зенита" нет цельной игры. Мы об этом говорили — за три тура она не появилась. Им нужно было дотерпеть до паузы, а потом что-то делать.
Просто по большому счёту новых игроков не появилось. Не знаю, можно ли что-то наиграть за три недели. Но вернётся Вендел, встроят Дугласа Сантоса снова. Может быть, что-то будет лучше. Однако пока такого не видно, даже с тем же Венделом, - приводит слова Широкова "Чемпионат".
После девяти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла. После паузы на матчи сборных команда Сергея Семака сыграет с "Краснодаром" в десятом туре чемпионата России.
Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами страны, серебряные медали завоевал "Краснодар", а бронзовые - московский "Локомотив".