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Широков: у "Зенита" нет цельной игры - ее не видно даже с Венделом

Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался об игре "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Широкова, у "Зенита" нет цельной игры, но что-то может измениться после паузы.

- У "Зенита" нет цельной игры. Мы об этом говорили — за три тура она не появилась. Им нужно было дотерпеть до паузы, а потом что-то делать.

Просто по большому счёту новых игроков не появилось. Не знаю, можно ли что-то наиграть за три недели. Но вернётся Вендел, встроят Дугласа Сантоса снова. Может быть, что-то будет лучше. Однако пока такого не видно, даже с тем же Венделом, - приводит слова Широкова "Чемпионат".

После девяти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла. После паузы на матчи сборных команда Сергея Семака сыграет с "Краснодаром" в десятом туре чемпионата России.

Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами страны, серебряные медали завоевал "Краснодар", а бронзовые - московский "Локомотив".

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