Россия РПЛ 2018/19
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17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (8)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (8)
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
09:48
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
Попов и Новосельцев - в старте "Ростова" на матч с "Локомотивом"
"Ростов" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Локомотива".
"Ростов": Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Чернов, Гацкан, Зайнутдинов, Попов, Зуев, Ионов.
Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Глебов, Плиев, Щадин.
"Ростов": Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Чернов, Гацкан, Зайнутдинов, Попов, Зуев, Ионов.
Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Глебов, Плиев, Щадин.
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