Россия РПЛ 2018/19
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Талисман Сёмина: Фарфан принёс «Локомотиву» победу и приблизил москвичей к Лиге чемпионов
«Локомотив» по итогам 25-го тура РПЛ упрочил позиции в топ-3. «Железнодорожники» выдержали непростое испытание в Ростове и продлили беспроигрышную серию. Теперь «Локо» в оставшихся турах нужно лишь не растерять преимущество, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Rusfootball.info – о победе чемпиона.
Поездка в Ростов в графике «Локомотива» на конец сезона выглядела главным испытанием. Дальше москвичей ждут мене сложные поединки с «Енисеем», «Арсеналом», «Рубином», «Уралом» и «Уфой». Поэтому победа над ростовчанами стала настоящим достижением Юрия Сёмина и его подопечных.
В трудные минуты Сёмину уже неоднократно помогал Джефферсон Фарфан. Возрастной перуанец был одним из тех, кто стал одним из главных творцов золотого успеха команды. Теперь Фарфан ещё и тащит «Локомотив» в Лигу чемпионов.
В Ростове москвичи сыграли довольно осоторожно. Фёдор Смолов остался в запасе, а «Локомотив» сыграл фактически без чистого нападающего. Ложной девяткой в итоге стал Алексей Миранчук, который среди всех игроков команды гостей располагался выше всех. В то же время Сёмин постарался максимально укрепить центр поля. Так, в стартовом составе появились Дмитрий Баринов и Дмитрий Тарасов.
Два разрушителя в центре – явно консервативный вариант, направленный на то, чтобы нейтрализовать атакующие порывы соперника. Любопытно, что Баринов и Тарасов не появлялись в старте ни в матче с «Зенитом», ни в матче с ЦСКА. Много черновой работы в итоге выполнял и Гжегож Крыховяк, формирование тройки с Бариновым и Тарасовым вовсе не освободило его от оборонительных функций. В итоге Крыховяк располагался даже ниже Тарасова и Баринова, да и сделал всего 49 передач (у Тарасова – 63).
«Ростов» в этой встрече использовал даже более смелый план. Сразу шестеро игроков команды хозяев располагались на чужой половине поля. Правда, и у «Ростова» не было ярко выраженного форварда, получилось своеобразное «зазеркаливание» схемы соперника, хотя и весьма условное.
Главным героем матча, конечно, стал Фарфан. Перуанец оформил дубль, а также проделал колоссальный объём работы. Тепловая карта Джефферсона не даст соврать: он успевал везде.
Тепловая карта Фарфана
Правда, не обошлось и без серьёзных ошибок соперника. Первый гол и вовсе был забит после абсолютно невнятных действий обороны «Ростова». Защитники хозяев неуклюже пятились назад, открывая огромный корридор для Алексея Миранчука. Происходи подобное в матче команд-аутсайдеров, их бы уже заподозрили в договорняке.
Далее уже «Локомотив» ответил любезностью на любезность. Москвичи подарили сопернику пенальти в абсолютно простой ситуации. Правда, даже многочисленные повторы так и не позволили выяснить, фолил ли там в действительности Тарасов или нет. Но хавбек «Локомотива» в любом случае за столь опасные действия в своей штрафной заслуживает критику: играть так было глупо и безрассудно.
Примечательно, что даже когда «Локомотиву» нужно было забивать, Сёмин не спешил вводить в игру Фёдора Смолова и Антонио Эдера. Неужели оба находятся в столь плохих кондициях, что тренерский штаб «Локо» даже в такой ситуации и дальше верил в Фарфана? Эдер в итоге появился на поле, но произошло это уже в компенсированное время. И эта замена так и стала единственной. После игры Сёмин назвал решение не выпускать Смолова «внутренним делом «Локомотива».
«Локомотив» заслуживал победу. Москвичи провели гораздо больше опасных атак, ещё несколько классных моментов упустил Фарфан, да и Алексей Миранчук должен был забивать в пустые ворота, отправив мяч вместо этого в штангу. У «Ростова» явных голевых моментов, по сути, так и не было. В то же время хозяева ещё и заблокировали пять ударов соперника, что помогло сохранить интригу до самого конца.
«Ростов» без Романа Ерёменко выглядел боевито, но слишком беззубо. При этом южане упустили прекрасный шанс выйти на шестую строчку, которая в теории может стать еврокубковой. Да, ещё есть вариант прорубить окно в Европу через Кубок России, но второе поражение подряд в РПЛ явно не входило в планы Валерия Карпина. Особенно неприятно эти неудачи смотрятся на фоне великолепной победы над «Спартаком» двумя турами ранее.
Чемпионат России
25 тур
"Ростов" – "Локомотив" 1:2
Голы: Ионов, 41 (пен.) - Фарфан, 6, 86
"Ростов": Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов (Плиев, 84), Чернов, Зайнутдинов (Глебов, 74), Гацкан, Зуев, Попов, Ионов (Сигурдасон, 87)
"Локомотив": Гилерме, Хёведес, Кверквелия, Крыховяк, Баринов, Рыбусь, Тарасов, Фарфан (Эдер, 90+2), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов
Предупреждения: Фарфан, 7, Алексей Миранчук, 22, Зайнтудинов, 26, Гацкан, 66, Глебов, 80, Гилерме, 90+2
Фото - Sports.ru, WhoScored
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Поездка в Ростов в графике «Локомотива» на конец сезона выглядела главным испытанием. Дальше москвичей ждут мене сложные поединки с «Енисеем», «Арсеналом», «Рубином», «Уралом» и «Уфой». Поэтому победа над ростовчанами стала настоящим достижением Юрия Сёмина и его подопечных.
В трудные минуты Сёмину уже неоднократно помогал Джефферсон Фарфан. Возрастной перуанец был одним из тех, кто стал одним из главных творцов золотого успеха команды. Теперь Фарфан ещё и тащит «Локомотив» в Лигу чемпионов.
В Ростове москвичи сыграли довольно осоторожно. Фёдор Смолов остался в запасе, а «Локомотив» сыграл фактически без чистого нападающего. Ложной девяткой в итоге стал Алексей Миранчук, который среди всех игроков команды гостей располагался выше всех. В то же время Сёмин постарался максимально укрепить центр поля. Так, в стартовом составе появились Дмитрий Баринов и Дмитрий Тарасов.
Усреднённые позиции игроков "Локомотива"
Два разрушителя в центре – явно консервативный вариант, направленный на то, чтобы нейтрализовать атакующие порывы соперника. Любопытно, что Баринов и Тарасов не появлялись в старте ни в матче с «Зенитом», ни в матче с ЦСКА. Много черновой работы в итоге выполнял и Гжегож Крыховяк, формирование тройки с Бариновым и Тарасовым вовсе не освободило его от оборонительных функций. В итоге Крыховяк располагался даже ниже Тарасова и Баринова, да и сделал всего 49 передач (у Тарасова – 63).
? Джефферсон Фарфан приносит победу железнодорожникам в концовке встречи.#МАТЧПРЕМЬЕР #РостовЛоко pic.twitter.com/FRenBe8TEL— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2019
«Ростов» в этой встрече использовал даже более смелый план. Сразу шестеро игроков команды хозяев располагались на чужой половине поля. Правда, и у «Ростова» не было ярко выраженного форварда, получилось своеобразное «зазеркаливание» схемы соперника, хотя и весьма условное.
Усреднённые позиции игроков "Ростова"
Главным героем матча, конечно, стал Фарфан. Перуанец оформил дубль, а также проделал колоссальный объём работы. Тепловая карта Джефферсона не даст соврать: он успевал везде.
Тепловая карта Фарфана
Правда, не обошлось и без серьёзных ошибок соперника. Первый гол и вовсе был забит после абсолютно невнятных действий обороны «Ростова». Защитники хозяев неуклюже пятились назад, открывая огромный корридор для Алексея Миранчука. Происходи подобное в матче команд-аутсайдеров, их бы уже заподозрили в договорняке.
Далее уже «Локомотив» ответил любезностью на любезность. Москвичи подарили сопернику пенальти в абсолютно простой ситуации. Правда, даже многочисленные повторы так и не позволили выяснить, фолил ли там в действительности Тарасов или нет. Но хавбек «Локомотива» в любом случае за столь опасные действия в своей штрафной заслуживает критику: играть так было глупо и безрассудно.
Примечательно, что даже когда «Локомотиву» нужно было забивать, Сёмин не спешил вводить в игру Фёдора Смолова и Антонио Эдера. Неужели оба находятся в столь плохих кондициях, что тренерский штаб «Локо» даже в такой ситуации и дальше верил в Фарфана? Эдер в итоге появился на поле, но произошло это уже в компенсированное время. И эта замена так и стала единственной. После игры Сёмин назвал решение не выпускать Смолова «внутренним делом «Локомотива».
«Локомотив» заслуживал победу. Москвичи провели гораздо больше опасных атак, ещё несколько классных моментов упустил Фарфан, да и Алексей Миранчук должен был забивать в пустые ворота, отправив мяч вместо этого в штангу. У «Ростова» явных голевых моментов, по сути, так и не было. В то же время хозяева ещё и заблокировали пять ударов соперника, что помогло сохранить интригу до самого конца.
We need a hero ?#РостовЛоко pic.twitter.com/6pA7iFUg8S— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) April 24, 2019
«Ростов» без Романа Ерёменко выглядел боевито, но слишком беззубо. При этом южане упустили прекрасный шанс выйти на шестую строчку, которая в теории может стать еврокубковой. Да, ещё есть вариант прорубить окно в Европу через Кубок России, но второе поражение подряд в РПЛ явно не входило в планы Валерия Карпина. Особенно неприятно эти неудачи смотрятся на фоне великолепной победы над «Спартаком» двумя турами ранее.
Чемпионат России
25 тур
"Ростов" – "Локомотив" 1:2
Голы: Ионов, 41 (пен.) - Фарфан, 6, 86
"Ростов": Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов (Плиев, 84), Чернов, Зайнутдинов (Глебов, 74), Гацкан, Зуев, Попов, Ионов (Сигурдасон, 87)
"Локомотив": Гилерме, Хёведес, Кверквелия, Крыховяк, Баринов, Рыбусь, Тарасов, Фарфан (Эдер, 90+2), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов
Предупреждения: Фарфан, 7, Алексей Миранчук, 22, Зайнтудинов, 26, Гацкан, 66, Глебов, 80, Гилерме, 90+2
Фото - Sports.ru, WhoScored
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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