Россия РПЛ 2018/19
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21:23
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (25)
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (25)
20:55
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (34)
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (34)
20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (10)
"Спартак" прибыл в Тулу (10)
17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
"Все слабей импульсация вен. Вы на дне, и нет перемен". Баннер болельщиков "Зенита"
"Зенит" обыграл "Динамо" в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.
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