"Все слабей импульсация вен. Вы на дне, и нет перемен". Баннер болельщиков "Зенита"

"Зенит" обыграл "Динамо" в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.



Болельщики питерского клуба вывесили баннер с надписью: "Все слабей импульсация вен. Вы на дне, и нет перемен. Пламени нет, а остался дым, и никто не умрет молодым".