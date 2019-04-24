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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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"Все слабей импульсация вен. Вы на дне, и нет перемен". Баннер болельщиков "Зенита"

"Зенит" обыграл "Динамо" в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

Болельщики питерского клуба вывесили баннер с надписью: "Все слабей импульсация вен. Вы на дне, и нет перемен. Пламени нет, а остался дым, и никто не умрет молодым".
Теги: Зенит Динамо
Сегодня, 23:00
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6
(3)
#6  Gudvin  Тверь (Сегодня, 23:35)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
За стену на Арбате,за все ваши понты
Даже от Енисея соснете вы увы!!!
Регистрация: 28.02.2019 [жалоба]
#5  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:24)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Привет Андрею Шевченко...Ракицкий не нужен сборной Украины...да нам еще пару таких, и на Лигу можно замахнуться...наши люди, очнитесь, там на Украине...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#4  Sashass   (Сегодня, 23:21)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Робсон
Мрази ,такие смешные !..Наверное,почувствовали себя великими

действительно смешно...им пердив корячится, там они великие.
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#3  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:14)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Вот прикол))) Второй раз если Зеня отправит в пердив днище!)))
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#2  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 23:12)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
герману привет


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#1  suarez   (Сегодня, 23:10)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы, остроумно. Не то что некоторые стены разрисовывают
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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