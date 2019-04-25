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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Владимир Федотов: нам два раза не дали пенальти

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал поражение от "Енисея".

- Начали хорошо, имели несколько моментов. В первом эпизоде, когда наш игрок выходил один на один, там был пенальти. Таких эпизода было два. В итоге пропустили гол с пенальти. Очень сложно, нужно разбираться. Там игроки обожно держали друг друга. Тем не менее мы не бросили играть, даже оставшись вдесятером созидали, воспользовались расслабленностью хозяев, которые посчитали, что дело сделано. Все помнят момент, когда вратарь выпустил мяч, и мы имели стопроцентный момент, но не воспользовались этой прекрасной возможностью. В связи с этим пришло наказание и мы на последних секундах пропустили глупейший гол. Проиграли подбор, нас не оказалось в той зоне, где должны были быть. Футбол такие ошибки не прощает.

- Андрей Козлов просился выйти на игру против бывшей команды?

- Что значит просился? Мы принимаем решение коллективом.

- Намекал как-то?

- Намекать надо своим отношением к делу, работой на тренировках. Это единственное, чем футболист может намекать на попадание в стартовый состав, чтобы полностью отдаваться и приносить команде результат.

Rusfootball.info
Теги: Федотов Оренбург Енисей
Сегодня, 18:37
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