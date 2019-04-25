Георгий Зотов: если не будем забивать, то не будем выигрывать

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов прокомментировал поражение от "Урала", передает корреспондентИван Долинин.- Свои моменты не забили, и получили в ответку. Если не будем забивать, то не будем выигрывать. К сожалению, сегодня получилось так...- Не знаю. Плохо видел момент. Если честно, показалось, что сам в ногу ударился.- Давайте не будем это обсуждать.- 4-5 моментов за игру - это неплохо. Нужно реализовывать.- Не хотел бы говорить, что самая главная. Именно в этом матче так получилось.- На данный момент это так и есть.