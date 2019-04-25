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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Георгий Зотов: если не будем забивать, то не будем выигрывать

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов прокомментировал поражение от "Урала", передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

- Можно сказать, что поражение не соответствует тому, как развивалась встреча?

- Свои моменты не забили, и получили в ответку. Если не будем забивать, то не будем выигрывать. К сожалению, сегодня получилось так...

- Вы не согласны с назначением пенальти?

- Не знаю. Плохо видел момент. Если честно, показалось, что сам в ногу ударился.

- Казалось, что Бумаль во втором тайме заработал на вторую желтую. Как оцените работу судьи?

- Давайте не будем это обсуждать.

- У вас была инициатива, но моментов не много. С чем связана не особо удачная игра в завершении?

- 4-5 моментов за игру - это неплохо. Нужно реализовывать.

- Это главная проблема команды?

- Не хотел бы говорить, что самая главная. Именно в этом матче так получилось.

- "Крылья" проигрывают главным конкурентам - "Арсеналу", "Уралу", а победа была над "Рубином". Можно ли сказать, что "Крылья" борется за 12-е место?

- На данный момент это так и есть.
Теги: Зотов Крылья Советов Урал
Сегодня, 21:15
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#1  гость   (Сегодня, 21:24)
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Позорники самары !
Регистрация: 21.02.2019 [жалоба]
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