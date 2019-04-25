Россия РПЛ 2018/19
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Георгий Зотов: если не будем забивать, то не будем выигрывать
Защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов прокомментировал поражение от "Урала", передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Можно сказать, что поражение не соответствует тому, как развивалась встреча?
- Свои моменты не забили, и получили в ответку. Если не будем забивать, то не будем выигрывать. К сожалению, сегодня получилось так...
- Вы не согласны с назначением пенальти?
- Не знаю. Плохо видел момент. Если честно, показалось, что сам в ногу ударился.
- Казалось, что Бумаль во втором тайме заработал на вторую желтую. Как оцените работу судьи?
- Давайте не будем это обсуждать.
- У вас была инициатива, но моментов не много. С чем связана не особо удачная игра в завершении?
- 4-5 моментов за игру - это неплохо. Нужно реализовывать.
- Это главная проблема команды?
- Не хотел бы говорить, что самая главная. Именно в этом матче так получилось.
- "Крылья" проигрывают главным конкурентам - "Арсеналу", "Уралу", а победа была над "Рубином". Можно ли сказать, что "Крылья" борется за 12-е место?
- На данный момент это так и есть.
- Можно сказать, что поражение не соответствует тому, как развивалась встреча?
- Свои моменты не забили, и получили в ответку. Если не будем забивать, то не будем выигрывать. К сожалению, сегодня получилось так...
- Вы не согласны с назначением пенальти?
- Не знаю. Плохо видел момент. Если честно, показалось, что сам в ногу ударился.
- Казалось, что Бумаль во втором тайме заработал на вторую желтую. Как оцените работу судьи?
- Давайте не будем это обсуждать.
- У вас была инициатива, но моментов не много. С чем связана не особо удачная игра в завершении?
- 4-5 моментов за игру - это неплохо. Нужно реализовывать.
- Это главная проблема команды?
- Не хотел бы говорить, что самая главная. Именно в этом матче так получилось.
- "Крылья" проигрывают главным конкурентам - "Арсеналу", "Уралу", а победа была над "Рубином". Можно ли сказать, что "Крылья" борется за 12-е место?
- На данный момент это так и есть.
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