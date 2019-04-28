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Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Антон Шунин не комментирует конфликт Широкова с Хохловым

Вратарь "Динамо" Антон Шунин прокомментировал исход матча 26-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:0).

– Почему сегодня не удалось забить?

– Были моменты, но не получилось. Так бывает. Это называется голевая засуха.

– Когда она закончится?

– Надеюсь, что в следующем матче мы забьем и выиграем. Очень хотелось бы уже победить. При этом есть положительные моменты – мы сегодня не пропустили.

– Эта ничья с "Ахматом" больше положительный результат или отрицательный?

– Даже не знаю. В нашей ситуации, которая есть в турнирной таблице, нам нужны победы. Впереди у нас ЦСКА – сильный соперник. Матч будет интересный. Не надо забывать, что у нас за короткий срок было три игры, с перелетами, переездами. Буквально два дня назад играли с "Зенитом" поздний матч. Задача была – восстановиться, подготовиться к "Ахмату", поэтому чуть-чуть не хватило сил, чтобы добавить темпа и дожать соперника.

– Конфликт Широкова с Хохловым как-то отражается на команде?

– Я без понятия.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шунин Широков Хохлов Динамо Ахмат
Сегодня, 09:27
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#2  бородач  счётная палата (Сегодня, 11:41)
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Volodia379

Широкова гнать ср..ой метлой!Он же из питерской психушки сбежал!


Динамо уже давно на измене сидит,я то хоть помню светлые денечки и вот интересно --будут ли они ещё на концухи моей жизни или шпионы-диверсанты не дадут досмотреть???


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 09:43)
  • +1
  •  (5)

Широкова гнать ср..ой метлой!Он же из питерской психушки сбежал! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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