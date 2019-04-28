Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:49
Кичин: футбол нас наказал (1)
Кичин: футбол нас наказал (1)
13:24
"Уфа" дома разгромила "Урал" (18)
"Уфа" дома разгромила "Урал" (18)
"Зенит" обыграл "Крылья Советов", Азмун оформил дубль
В матче 26-го тура чемпионата России "Зенит" дома обыграл "Крылья Советов".
"Зенит": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков – Нобоа, Оздоев, Ригони (Шатов, 64) – Дриусси (Анюков, 67), Дзюба, Азмун (Мусаев, 90+2).
"Крылья Советов": Рыжиков – Денисов, Бурлак, Зотов (Антон, 73), Самарджич, Шишкин – Ткачук, Ананидзе (Яковлев, 80), Мохаммед, Зиньковский (Корниленко, 63) – Шейдаев.
Предупреждения: Дриусси, 14, Шейдаев, 47, Оздоев, 47, Рабиу, 49, Ригони, 54, Жирков, 88
Удаление: Шейдаев, 78 (2ЖК)
Чемпионат России
26 тур
"Зенит" – "Крылья Советов" 4:2
Голы: Азмун, 9, 30, Бурлак, 35 (авто.), Смольников, 90+1 - Ткачук, 40, 44
26 тур
"Зенит" – "Крылья Советов" 4:2
Голы: Азмун, 9, 30, Бурлак, 35 (авто.), Смольников, 90+1 - Ткачук, 40, 44
"Зенит": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков – Нобоа, Оздоев, Ригони (Шатов, 64) – Дриусси (Анюков, 67), Дзюба, Азмун (Мусаев, 90+2).
"Крылья Советов": Рыжиков – Денисов, Бурлак, Зотов (Антон, 73), Самарджич, Шишкин – Ткачук, Ананидзе (Яковлев, 80), Мохаммед, Зиньковский (Корниленко, 63) – Шейдаев.
Предупреждения: Дриусси, 14, Шейдаев, 47, Оздоев, 47, Рабиу, 49, Ригони, 54, Жирков, 88
Удаление: Шейдаев, 78 (2ЖК)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.