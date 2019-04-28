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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Зенит" обыграл "Крылья Советов", Азмун оформил дубль

В матче 26-го тура чемпионата России "Зенит" дома обыграл "Крылья Советов".

Чемпионат России

26 тур

"Зенит" – "Крылья Советов" 4:2

Голы: Азмун, 9, 30, Бурлак, 35 (авто.), Смольников, 90+1 - Ткачук, 40, 44


"Зенит": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков – Нобоа, Оздоев, Ригони (Шатов, 64) – Дриусси (Анюков, 67), Дзюба, Азмун (Мусаев, 90+2).

"Крылья Советов": Рыжиков – Денисов, Бурлак, Зотов (Антон, 73), Самарджич, Шишкин – Ткачук, Ананидзе (Яковлев, 80), Мохаммед, Зиньковский (Корниленко, 63) – Шейдаев.

Предупреждения: Дриусси, 14, Шейдаев, 47, Оздоев, 47, Рабиу, 49, Ригони, 54, Жирков, 88

Удаление: Шейдаев, 78 (2ЖК)
Теги: Зенит Крылья Советов
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#66  Манекен Заболотного  Питер (Сегодня, 19:17)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Азмун - один из лучших трансферов в Зените за последние несколько лет
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#65  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 19:04)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: teacher
Цитата: suarez
Надеюсь на классное зрелище от ЦСКА и Краснодара.

Поддержим бычков, в ЛЧ хотелось бы на них посмотреть!

Да пошли они! Что на них смотреть? Их в ЛЧ разделают похлеще Ливерпуль- Спартака с их игрой. Да. Будет весело. Но не более того.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#64  Sashass   (Сегодня, 19:01)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
его конкуренты сильнее.

нет стабильности confused
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#63  Blessing  Спб (Сегодня, 18:58)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sashass
Шатик походу сдулся окончательно

Да играть надо, а когда, если его конкуренты сильнее.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#62  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 18:58)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Цитата: Sashass
Цитата: Смотрящий
А четвёртый Зенита?

а что не так, Док?

Метра полтора...Мелочи)

Какой офсайд? Если ты про Дзюбу, то там хоть 10м, если на своей половине поля. Если про Смольникова, то ты реально больной или кривой или пытаешься увидеть хоть что-то в пользу Крыльев. Как, кстати, второй гол Самары? Там то поди офсайда не было)))
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#61  Sashass   (Сегодня, 18:57)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
пожалуй, хотя в моменте с 4 голом хорошо поборолся и отдал

отдал - молодец...но выйдя на замену игру не усилил, косячил много и явно не знал что ему вообще делать.
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#60  Irbis   (Сегодня, 18:56)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
pisto,Ну начнем с того что счас Жиркова заменить не кем вот и играет а Нобоа другая история...
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#59  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 18:55)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
KolpinoOnTour,
Что поклонник Панова?

панов свинья! как и ссаный дзюба!!!


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#58  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:55)
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sashass
Шатик походу сдулся окончательно

пожалуй, хотя в моменте с 4 голом хорошо поборолся и отдал
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#57  pisto   (Сегодня, 18:54)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Irbis,
Жирков сколько лечился? Однако сразу же заиграл как ни в чем не бывало
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#56  Sashass   (Сегодня, 18:53)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Шатик походу сдулся окончательно
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#55  Irbis   (Сегодня, 18:53)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
KolpinoOnTour,
Что поклонник Панова?
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#54  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 18:52)
  • -13
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Хрен с ней, с победой, дело обыденное, а вот что с Дзюбой???

"дзюба х.й,из Зенита пи.дуй!"


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#53  Blessing  Спб (Сегодня, 18:51)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: wir sind die besten
Так возили минут 20 во втором тайме, центра нет, все с борта Смольникова прилетает... Дзюба и Азмун, за счет Шатова и Нобуа вне игры остались...Шатов, видимо друг Семака...так нельзя, Дриусси никакой, но Шатов слабее...


Кмк, всё дело в том, что присутствовали шапки перед матчем, и когда получили по зубам два раза, собраться так не смогли, все, не только эти.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#52  suarez   (Сегодня, 18:50)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
а вот что с Дзюбой?

Семак сказал, что завтра ясно будет.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#51  Irbis   (Сегодня, 18:49)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
pisto,
Ой...пипец...молчи умнее будешь
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#50  pisto   (Сегодня, 18:49)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Irbis,
И что это меняет?
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#49  Irbis   (Сегодня, 18:47)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
Надеюсь ничего страшного)
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#48  pasha  Ленинград (Сегодня, 18:47)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
.Зениту осталось 5 очков набрать в оставшихся матчах, что бы оформить чемпионство

Вроде 4ёх достаточно..


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#47  Blessing  Спб (Сегодня, 18:46)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хрен с ней, с победой, дело обыденное, а вот что с Дзюбой???


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#46  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:46)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: ckorp
Неоднозначная игра

Семак вон, вью даёт, как в воду опущенный, лица нет, как будто проиграли 3-0.

Так возили минут 20 во втором тайме, центра нет, все с борта Смольникова прилетает... Дзюба и Азмун, за счет Шатова и Нобуа вне игры остались...Шатов, видимо друг Семака...так нельзя, Дриусси никакой, но Шатов слабее...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#45  Irbis   (Сегодня, 18:43)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
pisto,
А ему давали нормальную игровую практику после травмы?
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#44  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:41)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Хорошую игру показали команды.Шесть забитых мячей.Интрига, правда, сохранялась до удаления Шейдаева.Зениту осталось 5 очков набрать в оставшихся матчах, что бы оформить чемпионство

5? мы локо обыграли 5:3...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#43  pisto   (Сегодня, 18:41)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Без Барриоса херня какая-то происходит, Нобоа не тянет даже с Крыльями на данный момент.
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#42  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:40)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: gesha978
но удивило, почему после первого тайма арбитр ничего не добавил?, пять мячей забили!

С каких пор забитые мячи компенсируют добавленным временем?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#41  gesha978  Москва (Сегодня, 18:38)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
выиграли, ну и молодцы, заслуженно, но удивило, почему после первого тайма арбитр ничего не добавил?, пять мячей забили!
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#40  Blessing  Спб (Сегодня, 18:38)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
Неоднозначная игра

Семак вон, вью даёт, как в воду опущенный, лица нет, как будто проиграли 3-0.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#39  teacher   (Сегодня, 18:35)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suarez
Надеюсь на классное зрелище от ЦСКА и Краснодара.

Поддержим бычков, в ЛЧ хотелось бы на них посмотреть!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#38  Sashass   (Сегодня, 18:34)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Метра полтора...Мелочи)

согласен...семечки)
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#37  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:34)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
С победой всех!!! Неоднозначная игра. Важные 3 очка!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
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