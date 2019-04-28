Сергей Семак: выход в Лигу чемпионов? Все наши мысли о том, как остаться на первом месте

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 26-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (4:2).– Хорошее начало. Мы много создаем, много забиваем. Пропустили два мяча – и утратилась та легкостью, которая ощущалась в первом тайме. Это сыграло плохую службу. В паре моментов мы недоработали в обороне, два мяча пропустили, во втором тайме присутствовала нервозность. Цена ошибки была высока. Забей мы раньше четвертый мяч, можно было поспокойнее заканчивать игру.– Задача, которая стояла перед сезоном, почти выполнена. Но учитывая, что мы находимся на первом месте, то и думаем только о первом месте. Да, приятно, что не опустимся ниже третьего, но сейчас мысли о том, как остаться на том месте, где сейчас находимся.