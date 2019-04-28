Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Сергей Семак: выход в Лигу чемпионов? Все наши мысли о том, как остаться на первом месте

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 26-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (4:2).

– Хорошее начало. Мы много создаем, много забиваем. Пропустили два мяча – и утратилась та легкостью, которая ощущалась в первом тайме. Это сыграло плохую службу. В паре моментов мы недоработали в обороне, два мяча пропустили, во втором тайме присутствовала нервозность. Цена ошибки была высока. Забей мы раньше четвертый мяч, можно было поспокойнее заканчивать игру.

– "Зенит" уже математически не опустится ниже третьего места, потому что в матче "Краснодар" – ЦСКА кто-то потеряет очки. Следовательно, "Зенит" вернулся в Лигу чемпионов. Насколько вам важно выполнение этой цели, или вы сосредоточены на борьбе за титул и не обращаете внимания на решение промежуточных задач?

– Задача, которая стояла перед сезоном, почти выполнена. Но учитывая, что мы находимся на первом месте, то и думаем только о первом месте. Да, приятно, что не опустимся ниже третьего, но сейчас мысли о том, как остаться на том месте, где сейчас находимся.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 19:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама