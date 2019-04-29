Россия РПЛ 2018/19
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11:43
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (1)
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (1)
10:15
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
05:51
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (10)
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (10)
04:50
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
03:28
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
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Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности
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Вчера, 23:31
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Йон Фьолусон: столкновение с Фернандесом? Это точно не пенальти (1)
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Вчера, 22:35
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Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой (2)
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Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев оценил качество судейства.
"С приходом на пост главы судейского корпуса Александра Егорова вопросов стало гораздо меньше. Понятно, что без ошибок не обходится, но Егоров дает им объективную оценку, комментирует все решения в прессе. Чувствуется, что радеет за дело. Есть ощущение, что наш чемпионат стал в этом плане чище.
Что касается ВАР, двумя руками "за". Помощники у экранов смогут исправить ошибку судьи, снизится процент грубых просчетов. Мы к этому обязательно придем. И чем раньше, тем лучше", — сказал Аджоев.
СДЗД
"С приходом на пост главы судейского корпуса Александра Егорова вопросов стало гораздо меньше. Понятно, что без ошибок не обходится, но Егоров дает им объективную оценку, комментирует все решения в прессе. Чувствуется, что радеет за дело. Есть ощущение, что наш чемпионат стал в этом плане чище.
Что касается ВАР, двумя руками "за". Помощники у экранов смогут исправить ошибку судьи, снизится процент грубых просчетов. Мы к этому обязательно придем. И чем раньше, тем лучше", — сказал Аджоев.
СДЗД
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