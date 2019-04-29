Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев оценил качество судейства.

"С приходом на пост главы судейского корпуса Александра Егорова вопросов стало гораздо меньше. Понятно, что без ошибок не обходится, но Егоров дает им объективную оценку, комментирует все решения в прессе. Чувствуется, что радеет за дело. Есть ощущение, что наш чемпионат стал в этом плане чище.

Что касается ВАР, двумя руками "за". Помощники у экранов смогут исправить ошибку судьи, снизится процент грубых просчетов. Мы к этому обязательно придем. И чем раньше, тем лучше", — сказал Аджоев.

СДЗД
Теги: Аджоев Егоров Арсенал Тула
Сегодня, 11:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 11:46)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это ты так поёшь потому что Арсеналу ещё не гадили с судейством?Ещё не вечер,думаю,что ты быстро разочаруешься по окончании чемпионата.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама