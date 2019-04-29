Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев оценил качество судейства."С приходом на пост главы судейского корпуса Александра Егорова вопросов стало гораздо меньше. Понятно, что без ошибок не обходится, но Егоров дает им объективную оценку, комментирует все решения в прессе. Чувствуется, что радеет за дело. Есть ощущение, что наш чемпионат стал в этом плане чище.Что касается ВАР, двумя руками "за". Помощники у экранов смогут исправить ошибку судьи, снизится процент грубых просчетов. Мы к этому обязательно придем. И чем раньше, тем лучше", — сказал Аджоев.