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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Не бросайте, не предавайте "Спартак"!" - пресс-атташе клуба обратился к болельщикам

Исполняющий обязанности пресс-атташе "Спартака" Филипп Папенков призвал болельщиков поддержать команду.

"Очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем-2017 это дико злит. Но я верю, что уже скоро все наладится. Этот сезон-испытание уйдет в прошлое, и первым снова будет "Спартак"! Не бросайте его, не предавайте", — написал Папенков в твиттере.

Красно-белые в пяти последних матчах потерпели три поражения.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:17
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#5  SVN   (Сегодня, 14:42)
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online

а когда в последний раз игроки встречались с болельщиками?зачем нищебродов звать на стадион?ходите сами на стадион,пусть братья федуны,измайлов с радионовым ходят и болеют дружно,могут тину-тв позвать и дворковича,красиво.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
#4  borlas   (Сегодня, 14:32)
  • 0
  •  (0)

Цитата: Animalize
Сейчас болельщики такие подумали: "Действительно.. Что это мы вдруг.." и как попрут на стадион.


Сергей, ты зайди почитай комментарии болельщиков под этим твиттом.
Наивных больше нет.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
#3  Realist2000   (Сегодня, 14:32)
  • +1
  •  (1)

Сейчас только бойкотом игр,прекращением покупок символики и всего,что идет в доход федуну можно что-то изменить.За полтора десятилетия федун с алекперовым превратили Спартак в персонаж из дома-2.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  miktar   (Сегодня, 14:26)
  • +2
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Надо было ещё застрелится в конце просьбы.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  Animalize  Красно-белый город (Сегодня, 14:25)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ага..
Сейчас болельщики такие подумали: "Действительно.. Что это мы вдруг.." и как попрут на стадион.

Табличка "Сарказм".


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Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
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