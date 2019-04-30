"Не бросайте, не предавайте "Спартак"!" - пресс-атташе клуба обратился к болельщикам

Исполняющий обязанности пресс-атташе "Спартака" Филипп Папенков призвал болельщиков поддержать команду."Очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем-2017 это дико злит. Но я верю, что уже скоро все наладится. Этот сезон-испытание уйдет в прошлое, и первым снова будет "Спартак"! Не бросайте его, не предавайте", — написал Папенков в твиттере.Красно-белые в пяти последних матчах потерпели три поражения.