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Локомотив
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ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Александр Егоров: Фернандес сам подлез под руку Фьолусона, это не пенальти

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал момент в матче 26-го тура РПЛ "Краснодар" — ЦСКА (2:0), когда в штрафной хозяев поля упал защитник Марио Фернандес.

"Сразу после эпизода с рукой Вандерсона пошла атака, где Фьолусон попал локтем в лицо Фернандеса. Здесь ситуация следующая: игрок "Краснодара" выпрыгнул один, когда рядом никого не было, сыграл головой. Да, он чуть расставил руки, но, извините, человек выпрыгивает вверх. И уже, когда он приземляется, под руку подлез Марио, и получился этот контакт. Это не пенальти. Я понимаю, что у ЦСКА может возникнуть вопрос из-за того, что за похожее нарушение сам Фернандес получал жёлтую, а потом удалялся. Но это другая ситуация, потому что там два игрока выпрыгивали вверх в борьбе за мяч. Марио тогда выставил руку. Здесь игрок "Краснодара" выпрыгивал один, сыграл в мяч, приземляясь, задел Марио, который шёл к мячу и подлез под эту руку. Да, неприятный момент, но это не пенальти", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом2.
Теги: Егоров Фернандес ЦСКА Краснодар
Сегодня, 20:35
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(1)
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 21:42)
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  •  (0)
online

Егоров, почему Игнатьева не удалили за вторую жёлтую? Почему не дали пенальти, когда Фернандеса второй раз свалили в штрафной? Причём, тоже со второй жёлтой?
Чтобы сделать зубы, пришлось мозги продать? Или совесть?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  Честный  San-Francisco (Сегодня, 21:26)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ювентус»
Ворвался и ударил Фьолусона по руке,надо было удалять Фернандеса ,инфа 100%.
"Судья продажная"! кто больше заплатит,того сторону и принимает.
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
#3  Egorysche   (Сегодня, 21:13)
  • +1
  •  (5)
online

то есть кто-то выпрыгивает "правильно". перед законом все равны, но кто-то более ровнее. привет 90-е

а разве в правилах даются послабления на счёт того, что в определённые моменты можно быть игрока локтём в лицо? в правилах ЛЮБОЙ удар локтём в лицо считается фолом и без разницы кто выше выпрыгивал при этом или вообще не выпрыгивал
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#2  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 20:51)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Даже не смешно!!!!!!!!!!!!!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#1  -Frank Dux-   (Сегодня, 20:37)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
егоровой явно жмут фарфоровые зубки... ладно хоть 2 неназначенных пенальти признал в этом матче, на третий не хватило смелости


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ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
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