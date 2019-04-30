Россия РПЛ 2018/19
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Александр Егоров: Фернандес сам подлез под руку Фьолусона, это не пенальти
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал момент в матче 26-го тура РПЛ "Краснодар" — ЦСКА (2:0), когда в штрафной хозяев поля упал защитник Марио Фернандес.
"Сразу после эпизода с рукой Вандерсона пошла атака, где Фьолусон попал локтем в лицо Фернандеса. Здесь ситуация следующая: игрок "Краснодара" выпрыгнул один, когда рядом никого не было, сыграл головой. Да, он чуть расставил руки, но, извините, человек выпрыгивает вверх. И уже, когда он приземляется, под руку подлез Марио, и получился этот контакт. Это не пенальти. Я понимаю, что у ЦСКА может возникнуть вопрос из-за того, что за похожее нарушение сам Фернандес получал жёлтую, а потом удалялся. Но это другая ситуация, потому что там два игрока выпрыгивали вверх в борьбе за мяч. Марио тогда выставил руку. Здесь игрок "Краснодара" выпрыгивал один, сыграл в мяч, приземляясь, задел Марио, который шёл к мячу и подлез под эту руку. Да, неприятный момент, но это не пенальти", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом2.
"Сразу после эпизода с рукой Вандерсона пошла атака, где Фьолусон попал локтем в лицо Фернандеса. Здесь ситуация следующая: игрок "Краснодара" выпрыгнул один, когда рядом никого не было, сыграл головой. Да, он чуть расставил руки, но, извините, человек выпрыгивает вверх. И уже, когда он приземляется, под руку подлез Марио, и получился этот контакт. Это не пенальти. Я понимаю, что у ЦСКА может возникнуть вопрос из-за того, что за похожее нарушение сам Фернандес получал жёлтую, а потом удалялся. Но это другая ситуация, потому что там два игрока выпрыгивали вверх в борьбе за мяч. Марио тогда выставил руку. Здесь игрок "Краснодара" выпрыгивал один, сыграл в мяч, приземляясь, задел Марио, который шёл к мячу и подлез под эту руку. Да, неприятный момент, но это не пенальти", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом2.
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