Россия РПЛ 2018/19
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Роман Широков покинул пост советника генерального директора "Динамо"
Советник генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам по соглашению сторон Роман Широков покинул свой пост.
"Футбольный клуб "Динамо-Москва" желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
37-летний Широков работает в "Динамо" с октября 2017 года.
"Футбольный клуб "Динамо-Москва" желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
37-летний Широков работает в "Динамо" с октября 2017 года.
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