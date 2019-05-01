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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Роман Широков покинул пост советника генерального директора "Динамо"

Советник генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам по соглашению сторон Роман Широков покинул свой пост.

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

37-летний Широков работает в "Динамо" с октября 2017 года.
Теги: Широков Динамо
Сегодня, 16:35
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#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:38)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хреновые советы давал.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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