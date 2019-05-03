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Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Молодежка "Спартака" крупно обыграла "Урал" в Екатеринбурге

Футболисты "Спартака" нанесли крупное поражение "Уралу" (5:1) в рамках 27-го тура молодежного первенства.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 27-й тур

"Урал" — "Спартак" 1:5

Голы: Прошляков, 14 (0:1); Данилин, 27 (0:2); Волчков, 28 (1:2); Прошляков, 41 (1:3); Мазуров, 50 — с пенальти (1:4); Данилин, 78 (1:5).
Теги: Спартак Урал
Сегодня, 14:19
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#2  -Frank Dux-   (Сегодня, 14:36)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
это уже неважно. Чемпионом молодёжного первенства уже стал ЦСКА. А дубль хавроний никого так толком и не предоставил из игроков для основы. Мсяо по другому поступает - скупает из "Динамо" и "Чертаново" ребят smile


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ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#1  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:35)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Последний гол ( и сама комбинация) - на загляденье!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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