Россия РПЛ 2018/19
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"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
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Молодежка "Спартака" крупно обыграла "Урал" в Екатеринбурге
Футболисты "Спартака" нанесли крупное поражение "Уралу" (5:1) в рамках 27-го тура молодежного первенства.
Чемпионат России. Молодежное первенство. 27-й тур
"Урал" — "Спартак" 1:5
Голы: Прошляков, 14 (0:1); Данилин, 27 (0:2); Волчков, 28 (1:2); Прошляков, 41 (1:3); Мазуров, 50 — с пенальти (1:4); Данилин, 78 (1:5).
Чемпионат России. Молодежное первенство. 27-й тур
"Урал" — "Спартак" 1:5
Голы: Прошляков, 14 (0:1); Данилин, 27 (0:2); Волчков, 28 (1:2); Прошляков, 41 (1:3); Мазуров, 50 — с пенальти (1:4); Данилин, 78 (1:5).
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