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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Енисей" одержал волевую победу над "Анжи"

Красноярский "Енисей" в большинстве одержал волевую победу над "Анжи" (3:1) в стартовом матче 27-го тура РПЛ.

Чемпионат России

27 тур

"Енисей" – "Анжи" 3:1

Голы: Долгов, 35, Соболев, 63, 66, Огуде, 82


"Енисей": Нестеренеко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комков (Комолов, 69), Зотов, Костюков (Соболев, 46), Огуде, Сарр, Кутьин (Семакин, 78).

"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик (Иванченко, 25), Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов (Лескано, 73), Понсе (Эльмурзаев, 62).

Предупреждения: Гапон, 5, Торбинский, 9, Понсе, 13, Комков, 26, Гиголаев, 28, 58, Ахъядов, 39, Ондуа, 78

Удаление: Гиголаев, 58
Теги: Енисей Анжи
Сегодня, 15:53
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#6  Бриг   (Сегодня, 16:33)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Результат матча во многом определило удаление игрока Анжи во втором тайме. После этого Енисей смог одержать волевую победу в матче аутсайдеров...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#5  anonymous   (Сегодня, 16:28)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Роман Лебеденко
Впереди Краснодар и Зенит... без шансов на премьер лигу. Поздно включились

куда включились? они выключились как вышли в РПЛ
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  Роман Лебеденко   (Сегодня, 16:18)
  • 0
  •  (0)

Впереди Краснодар и Зенит... без шансов на премьер лигу. Поздно включились
Регистрация: 24.06.2017 [жалоба]
#3  Смотрящий  Москва (Сегодня, 16:11)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Алень решил утопить две команды, вместо одной. Растет smirk


Надо было пропускать вторую и третью, а не забивать?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#2  Павел_2   (Сегодня, 15:56)
  • 0
  •  (0)

Да ,Роланд подвел Анжи.Это точно не стрелок)
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:55)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Алень решил утопить две команды, вместо одной. Растет smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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