Россия РПЛ 2018/19
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"Енисей" одержал волевую победу над "Анжи"
Красноярский "Енисей" в большинстве одержал волевую победу над "Анжи" (3:1) в стартовом матче 27-го тура РПЛ.
Чемпионат России
27 тур
"Енисей" – "Анжи" 3:1
Голы: Долгов, 35, Соболев, 63, 66, Огуде, 82
"Енисей": Нестеренеко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комков (Комолов, 69), Зотов, Костюков (Соболев, 46), Огуде, Сарр, Кутьин (Семакин, 78).
"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик (Иванченко, 25), Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов (Лескано, 73), Понсе (Эльмурзаев, 62).
Предупреждения: Гапон, 5, Торбинский, 9, Понсе, 13, Комков, 26, Гиголаев, 28, 58, Ахъядов, 39, Ондуа, 78
Удаление: Гиголаев, 58
Чемпионат России
27 тур
"Енисей" – "Анжи" 3:1
Голы: Долгов, 35, Соболев, 63, 66, Огуде, 82
"Енисей": Нестеренеко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комков (Комолов, 69), Зотов, Костюков (Соболев, 46), Огуде, Сарр, Кутьин (Семакин, 78).
"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик (Иванченко, 25), Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов (Лескано, 73), Понсе (Эльмурзаев, 62).
Предупреждения: Гапон, 5, Торбинский, 9, Понсе, 13, Комков, 26, Гиголаев, 28, 58, Ахъядов, 39, Ондуа, 78
Удаление: Гиголаев, 58
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