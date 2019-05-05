Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Юрий Желудков: я рад этому чемпионству! Считаю, что для Семака это большой трамплин

Бывший футболист "Зенита" Юрий Желудков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал завоёванный питерцами чемпионский титул. После поражения "Локомотива" от "Арсенала" (0:2) "сине-бело-голубые" досрочно стали чемпионами России за 3 тура до конца Премьер-Лиги.

- О золотых медалях:

Я рад этому чемпионству! Считаю, что для Сергея Семака это большой трамплин. Честно говоря, не ожидал от него такого достижения, в начале сезона с пессимизмом смотрел на шансы команды в этом году. Но "Зенит" оформил чемпионство, молодцы, поздравляю!

- О первом чемпионстве Артёма Дзюбы:

У меня двоякое отношение к Дзюбе. До второй части прошлого сезона, да и в целом до чемпионата мира-2018 он особо и не отличался результативностью, за "Зенит" забивал Александр Кокорин. Помню, как Кокорин в одной игре выкатил мяч на пустые ворота Дзюбе, и тот забил свой первый мяч за долгое время. В итоге его отдали в аренду в тот же "Арсенал", там он постепенно начал забивать, а на чемпионате мира и вовсе здорово сыграл!

После Мундиаля результативность Дзюбы вновь упала. Он не мог забить долгое время, 1130 минут в чемпионате. Но ближе к концовке сезона он вновь здорово себя проявил, и сам забивал, и ассистировал. В целом, молодец! Достоин этого чемпионства.

- Об играющем на правах аренды в "Арсенале" Луке Джорджевича:

На счету черногорца в этом сезоне 7 голов, сколько он не играл на правах аренды за другие команды, но уже как 2 года производит неплохое впечатление. Причём опять игрок "Зенита" успешно выступает за "Арсенал" (смеётся). Возможно, Джорджевич и вернётся в "Зенит", почему бы и нет. Но это зависит от Семака и от того, в какой роли он видит Джорджевича.

- О борьбе за попадание в Лигу чемпионов между "Локомотивом", "Краснодаром" и ЦСКА:

"Армейцев" ещё ждёт выезд в Санкт-Петербург, где, несмотря на чемпионство, хозяева поля вряд ли будут перед своими болельщиками играть расслаблено. Исходя из расписания оставшихся матчей, думаю, шансов на вторую прямую путёвку в Лигу чемпионов побольше у "Краснодара". Хотя "Локомотив", учитывая строгую игру от обороны, до конца сезона может очки и не потерять. В целом, шансы этих команд более-менее равны, ЦСКА же на второе место вряд ли уже претендует. "Красно-синие" смогут занять третье место, если кто-то из главных конкурентов ошибётся больше, чем это ожидается.

- О борьбе "Спартака" и "Арсенала" за попадание в Лигу Европы:

Думаю, в этой борьбе у москвичей больше шансов, хотя бы исходя из календаря. Хоть "Спартак" и играет далеко не лучшим образом, соперники у них на финишной прямой всё-таки полегче.
Теги: Желудков Зенит
Сегодня, 07:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама