Юрий Желудков: я рад этому чемпионству! Считаю, что для Семака это большой трамплин

Бывший футболист "Зенита" Юрий Желудков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал завоёванный питерцами чемпионский титул. После поражения "Локомотива" от "Арсенала" (0:2) "сине-бело-голубые" досрочно стали чемпионами России за 3 тура до конца Премьер-Лиги.