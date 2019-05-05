Россия РПЛ 2018/19
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15:02
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Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче, который пропустит матч 27-го тура чемпионата России с бело-голубыми из-за дисквалификации.
– ЦСКА будет без Влашича. Это сильно изменит игру армейцев?
– Знаете, анализируя игру ЦСКА, можно заметить, что у команды очень часто происходят замены по позициям. И определить, кто будет играть, довольно-таки тяжело. Скорее есть некий рисунок, которого командастарается придерживаться. Естественно, Влашич для ЦСКА – это потеря. Но у этой команды есть игроки, способные выйти и достойно заменить его.
– Имеете в виду именно равнозначную замену? Или все же ждете изменения рисунка игры?
– Не буду оценивать и называть замену равноценной или нет. Повторю, Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, которые, скажем так, не хуже.
– Понимаю, что о тактике вы говорить не будете. Поэтому спрошу по-другому: в первом круге "Динамо" играло с ЦСКА в пять защитников, матч закончился 0:0. Вы игрой остались довольны?
– Не очень. И результатом, и содержанием игры. Схему мы подбирали, исходя из соперника. Мы много анализируем и стараемся устранить все сильные стороны команды, с которой встречаемся. Если вспоминать, то тогда мы рассчитывали играть совершенно не так. Дали много свободы футболистам ЦСКА, они больше владели преимуществом, контролировали ход матча. Мы проводили больше времени в обороне, и быть довольным здесь совершенно нечем.
– То есть постараетесь изменить игру так, чтобы этого не произошло?
– Не знаю (смеется). Как вы правильно сказали выше, о тактике говорить не буду. Если серьезно, то процентов на 80-90 мы уже определились, как будем играть. Но у нас еще есть достаточно времени на подумать. Может, внесем кое-какие коррективы.
"Спорт-Экспресс"
– ЦСКА будет без Влашича. Это сильно изменит игру армейцев?
– Знаете, анализируя игру ЦСКА, можно заметить, что у команды очень часто происходят замены по позициям. И определить, кто будет играть, довольно-таки тяжело. Скорее есть некий рисунок, которого командастарается придерживаться. Естественно, Влашич для ЦСКА – это потеря. Но у этой команды есть игроки, способные выйти и достойно заменить его.
– Имеете в виду именно равнозначную замену? Или все же ждете изменения рисунка игры?
– Не буду оценивать и называть замену равноценной или нет. Повторю, Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, которые, скажем так, не хуже.
– Понимаю, что о тактике вы говорить не будете. Поэтому спрошу по-другому: в первом круге "Динамо" играло с ЦСКА в пять защитников, матч закончился 0:0. Вы игрой остались довольны?
– Не очень. И результатом, и содержанием игры. Схему мы подбирали, исходя из соперника. Мы много анализируем и стараемся устранить все сильные стороны команды, с которой встречаемся. Если вспоминать, то тогда мы рассчитывали играть совершенно не так. Дали много свободы футболистам ЦСКА, они больше владели преимуществом, контролировали ход матча. Мы проводили больше времени в обороне, и быть довольным здесь совершенно нечем.
– То есть постараетесь изменить игру так, чтобы этого не произошло?
– Не знаю (смеется). Как вы правильно сказали выше, о тактике говорить не буду. Если серьезно, то процентов на 80-90 мы уже определились, как будем играть. Но у нас еще есть достаточно времени на подумать. Может, внесем кое-какие коррективы.
"Спорт-Экспресс"
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