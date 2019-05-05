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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче, который пропустит матч 27-го тура чемпионата России с бело-голубыми из-за дисквалификации.

– ЦСКА будет без Влашича. Это сильно изменит игру армейцев?

– Знаете, анализируя игру ЦСКА, можно заметить, что у команды очень часто происходят замены по позициям. И определить, кто будет играть, довольно-таки тяжело. Скорее есть некий рисунок, которого командастарается придерживаться. Естественно, Влашич для ЦСКА – это потеря. Но у этой команды есть игроки, способные выйти и достойно заменить его.

– Имеете в виду именно равнозначную замену? Или все же ждете изменения рисунка игры?

– Не буду оценивать и называть замену равноценной или нет. Повторю, Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, которые, скажем так, не хуже.

– Понимаю, что о тактике вы говорить не будете. Поэтому спрошу по-другому: в первом круге "Динамо" играло с ЦСКА в пять защитников, матч закончился 0:0. Вы игрой остались довольны?

– Не очень. И результатом, и содержанием игры. Схему мы подбирали, исходя из соперника. Мы много анализируем и стараемся устранить все сильные стороны команды, с которой встречаемся. Если вспоминать, то тогда мы рассчитывали играть совершенно не так. Дали много свободы футболистам ЦСКА, они больше владели преимуществом, контролировали ход матча. Мы проводили больше времени в обороне, и быть довольным здесь совершенно нечем.

– То есть постараетесь изменить игру так, чтобы этого не произошло?

– Не знаю (смеется). Как вы правильно сказали выше, о тактике говорить не буду. Если серьезно, то процентов на 80-90 мы уже определились, как будем играть. Но у нас еще есть достаточно времени на подумать. Может, внесем кое-какие коррективы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Хохлов Влашич Динамо ЦСКА
Сегодня, 15:02
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