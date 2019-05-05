Россия РПЛ 2018/19
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Миодраг Божович: много потерь, нет игроков. Шансы избежать "стыков" невысокие
После матча с «Уфой», в котором «Крылья Советов» упустили победу на 93-й минуте матча (1:1), журналисты атаковали Миодрага Божовича вопросами о том, почему 19-летний самарец Егор Голенков не попадает в заявку, в отличие от его партнёра по дублирующей команде, 21-летнего серба Вани Вучичевича, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Видите ли Вы систему в травмах Корниленко и Самедова? Может, причина в тренировочном процессе или эти случаи нельзя связывать?
– Они игроки в возрасте, травмоопасные. Не думаю, что дело в тренировочном процессе. Так получилось, что мы много тренировались на искусственном поле. Может, это одна из причин. Думаете мы плохо физически готовы? Есть отчёты по фитнесу, можете посмотреть – и увидите.
– Вы сказали, что много потерь. Дадите ли вы шанс дублёрам, например лучшему бомбардиру молодёжного состава Егору Голенкову?
– Может, в следующей игре подпитаемся, дадим шанс молодым.
– Почему не сделать кардинальную ротацию, как у вашей бывшей команды «Арсенала», молодёжь больше привлекать?
– А какая у Тулы молодёжь? Кроме Бакаева, хоть одного скажите. Хагуш? Григалава? Комбаров? Это другая команда, задавайте вопросы про «Крылья». Ротации нет, потому что нет игроков. На скамейке было 4 игрока. Много травм плюс Рабиу и Шейдаев были дисквалифицированы, не было больших возможностей.
– Ваня Вучичевич почти всю игру провёл. В чём его сильные стороны, почему Вы ему так доверяете?
– Он играл за молодёжку и там забивал. И я не вижу, что я ему сильно доверяю. Это его вторая игра. Просто сегодня на скамейке не было больше нападающих. Доволен ли? Если нападающий играет и не забивает, значит он свою задачу не выполнил.
– Вы сказали, что дали шанс Вучичевичу, потому что он забивал за молодёжку. Голенков тоже забивает. В чём Вучичевич для Вас лучше Голенкова?
– Я не сказал, что он лучше. Голенков был травмирован, он с нами тренировался только на прошлой неделе и играл за дубль.
– Вы уже смирились с попаданием в стыковые матчи или попробуете побороться за 12-ю позицию?
– Будем бороться до конца. Но не буду обманывать и говорить, что наши шансы очень высоки.
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