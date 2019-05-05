Миодраг Божович: много потерь, нет игроков. Шансы избежать "стыков" невысокие

После матча с «Уфой», в котором «Крылья Советов» упустили победу на 93-й минуте матча (1:1), журналисты атаковали Миодрага Божовича вопросами о том, почему 19-летний самарец Егор Голенков не попадает в заявку, в отличие от его партнёра по дублирующей команде, 21-летнего серба Вани Вучичевича, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

Фото: ФК "Крылья Советов"

– Игру начали хорошо, больше владели мячом, вовремя забили. До травм Корниленко и Самедова контролировали игру. У нас и так было много потерь перед матчем, а тут ещё по ходу выбыли два опытных игрока, поэтому во втором тайме было очень тяжело. Мы провели его не так, как должны были. «Уфа» больше владела мячом. Это всегда так, когда ведёте 1:0. Наша ошибка в обороне, они забили. Мы где-то были чуть лучше, но получили за 10 секунд до конца.– Они игроки в возрасте, травмоопасные. Не думаю, что дело в тренировочном процессе. Так получилось, что мы много тренировались на искусственном поле. Может, это одна из причин. Думаете мы плохо физически готовы? Есть отчёты по фитнесу, можете посмотреть – и увидите.– Может, в следующей игре подпитаемся, дадим шанс молодым.– А какая у Тулы молодёжь? Кроме Бакаева, хоть одного скажите. Хагуш? Григалава? Комбаров? Это другая команда, задавайте вопросы про «Крылья». Ротации нет, потому что нет игроков. На скамейке было 4 игрока. Много травм плюс Рабиу и Шейдаев были дисквалифицированы, не было больших возможностей.– Он играл за молодёжку и там забивал. И я не вижу, что я ему сильно доверяю. Это его вторая игра. Просто сегодня на скамейке не было больше нападающих. Доволен ли? Если нападающий играет и не забивает, значит он свою задачу не выполнил.– Я не сказал, что он лучше. Голенков был травмирован, он с нами тренировался только на прошлой неделе и играл за дубль.– Будем бороться до конца. Но не буду обманывать и говорить, что наши шансы очень высоки.