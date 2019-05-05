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Рубин
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Динамо
Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Виктор Гончаренко поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку в матче с "Динамо" (фото)

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поблагодарил болельщиков после матча с "Динамо" (2:2) в 27-м туре чемпионата России.

"Ничья в дерби. Спасибо за поддержку!", - написал Гончаренко в инстаграме.



ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 27 очков.
Теги: ЦСКА Динамо Гончаренко
Сегодня, 10:06
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#1  Lols  Лондон (Сегодня, 10:20)
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Болеет за:
«Ньюкасл»
У него нет инстаграмма. Новостники лол
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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