"Зенит" заинтересован в приобретении защитника "Ахмата" Мохаммади

"Зенит" заинтересован в приобретении левого защитника "Ахмата" Милада Мохаммади.Иранский футболист выступает за грозненскую команду с февраля 2016 года. Одним из факторов перехода может стать дружба Мохаммади по сборной с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном."Ахмат" приобрёл Мохаммади у клуба "Рах Ахан" за € 300 тыс. В Премьер-Лиге иранец дебютировал 2 апреля 2016 года, выйдя на замену в матче с "Анжи".