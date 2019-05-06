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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Зенит" заинтересован в приобретении защитника "Ахмата" Мохаммади

"Зенит" заинтересован в приобретении левого защитника "Ахмата" Милада Мохаммади.

Иранский футболист выступает за грозненскую команду с февраля 2016 года. Одним из факторов перехода может стать дружба Мохаммади по сборной с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.

"Ахмат" приобрёл Мохаммади у клуба "Рах Ахан" за € 300 тыс. В Премьер-Лиге иранец дебютировал 2 апреля 2016 года, выйдя на замену в матче с "Анжи".

"Чемпионат.сом"
Теги: Мохаммади Ахмат Зенит
Сегодня, 18:20
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13
(1)
#13  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:42)
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online
Болеет за:
«Зенит»
балласт


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Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#12  truten74   (Сегодня, 19:39)
  • 0
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Зенит ещё получит с Паредеса 8 миллионов, он же чемпион Франции теперь) То бишь в 50+ ушли, почти как Халка)))

robinzen,
Левым защитником и летом как свободного агента.

Neighbor,
Табор ушол в небо.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#11  Neighbor   (Сегодня, 19:22)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Манекен Заболотного
Блессинг все разрулит, непонятно только каким местом,

Бляссинг - уникум. У него с любой стороны - одно и то же место, им и рулит. Причем едет в то же самое место - как послали, так и чешет


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#10  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 19:20)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Нахер нам еще один легионер? И так проблемы с иностранцами. А с новым лимитом еще усилятся.

Блессинг все разрулит, непонятно только каким местом,
но это уже не важно
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 19:14)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Зачем ещё один-то? Не понимаю.


А мы думай, думай, для тебя писано.... satisfied


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:09)
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Болеет за:
«Зенит»
Сейчас 13 легов в составе, а должно будет быть максимум 8. И так выгонять придется. Зачем ещё один-то? Не понимаю.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 19:09)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: joly
Утки !

Селезни!!!
Это сравнимо только, если защитник спартака Петкович, переходит в мадридский Реал, потому что в друзьях с Мудричем,- уровень команд, и класс футболистов, соизмерим просто до микрона.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:07)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Нахер нам еще один легионер? И так проблемы с иностранцами. А с новым лимитом еще усилятся.


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  joly  Сочи (Сегодня, 18:51)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Утки ! Сначала надо разгрузиться от балласта , а потом нужны крайние защитники.


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
#4  Neighbor   (Сегодня, 18:51)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
имеют вас кто и как и куда хочет.

Расскажи Ко-ко-коререну


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:42)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Neighbor
Очередной питерец joy Там вообще в команде хоть кто-то из Питера есть? Нет, ну натуральные же бомжи - табор уходит на*уй joy

Зато ваши москвичи круче некуда ,имеют вас кто и как и куда хочет.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  Neighbor   (Сегодня, 18:38)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Очередной питерец joy Там вообще в команде хоть кто-то из Питера есть? Нет, ну натуральные же бомжи - табор уходит на*уй joy


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 18:35)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ожидаемая новость. Скорее всего возьмут. Плюс бесплатный.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
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