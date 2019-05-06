Россия РПЛ 2018/19
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13:09
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (5)
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (5)
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Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
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Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (6)
Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (6)
"Зенит" заинтересован в приобретении защитника "Ахмата" Мохаммади
"Зенит" заинтересован в приобретении левого защитника "Ахмата" Милада Мохаммади.
Иранский футболист выступает за грозненскую команду с февраля 2016 года. Одним из факторов перехода может стать дружба Мохаммади по сборной с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.
"Ахмат" приобрёл Мохаммади у клуба "Рах Ахан" за € 300 тыс. В Премьер-Лиге иранец дебютировал 2 апреля 2016 года, выйдя на замену в матче с "Анжи".
"Чемпионат.сом"
Иранский футболист выступает за грозненскую команду с февраля 2016 года. Одним из факторов перехода может стать дружба Мохаммади по сборной с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.
"Ахмат" приобрёл Мохаммади у клуба "Рах Ахан" за € 300 тыс. В Премьер-Лиге иранец дебютировал 2 апреля 2016 года, выйдя на замену в матче с "Анжи".
"Чемпионат.сом"
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