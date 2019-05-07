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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Арнора Сигурдссона признали лучшим игроком ЦСКА в апреле

Болельщики ЦСКА признали форварда Арнора Сигурдссона лучшим игроком команды в апреле.

Исландец набрал 22% голосов на официальном сайте армейцев.

В апреле Сигурдссон принял участие в пяти матчах РПЛ и забил три гола, включая дубль в победном дерби со "Спартаком" (2:0).

В голосовании Арнор опередил Игоря Акинфеева (15%), Марио Фернандеса, Николу Влашича и Федора Чалова (все — по 14%).

Теги: Сигурдссон ЦСКА
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