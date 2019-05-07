Россия РПЛ 2018/19
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Тимофеев и Джано не сыграют со "Спартаком"
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов поделился подробностями об условиях арендных соглашений с московским "Спартаком" по полузащитникам Джано Ананидзе и Артёму Тимофееву.
"Тимофеев и Джано не смогут сыграть против "Спартака". В арендном соглашении прописано, что выступать против них они не могут", - цитирует Шикунова "Чемпионат.сом".
"Тимофеев и Джано не смогут сыграть против "Спартака". В арендном соглашении прописано, что выступать против них они не могут", - цитирует Шикунова "Чемпионат.сом".
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