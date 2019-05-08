Россия РПЛ 2018/19 
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Кокорин приговорен судом к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаев - к 1 году и 5 месяцам

В Пресненском районном суде в среду проходит оглашание приговоров футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому, обвиняемым в хулиганстве и нападениях.

Подсудимые 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Компания друзей сначала избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем - главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Судья Елена Абрамова вынесла братьям Кокориным наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам колонии.

Sport24
Теги: Кокорин Мамаев
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#64  P.V.  МОбл (Сегодня, 17:53)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
В этом мире каждый должен знать своё место


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
#63  Lestat  Москва (Сегодня, 17:52)
  • 0
  •  (2)
online

Где-то на Багамах на собственной вилле потирает потные маленькие ладошки простой госслужащий шПак )
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
#62  cska1971  Москва (Сегодня, 17:47)
  • +1
  •  (1)
online

Наши жернова самые жерновастые в мире...
Сиди и не высовывайся. И уже без намёков, прямым текстом...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#61  priba  Москва (Сегодня, 17:44)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Цитата: styh
Выйдут по УДО

Я так понимаю, они 2 мес были в КПЗ в ментовке, а непосредственно в СИЗО они 5 мес просидели... Значит, зачитывается по их статье год за полтора... итого считай отсидели 7.5 мес... 18 мес - 8 мес. = 10 мес. Значит, сидеть им ещё 5 мес на зоне, а потом по УДО выйдут. Играть начнут - в весенней части чемпионата, в 2020 году.

Из-за своей гопнической сути и дурости потеряли ребятки по 1.5 сезона карьеры...

Если смогу играть. Это даже не тот вариант, когда Еременко два года без футбола был, при этом имел возможность регулярно тренироваться без ограничений!! И то со скрипом, еле еле возвращается на уровень.
Эти же парни даже не тренируются вовсе. Сидят на нарах, полная деградация физических возможностей, что на проф уровне смерти подобно.
Регистрация: 23.08.2015 [жалоба]
#60  ale  Вятка (Сегодня, 17:41)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Позор сцуко. Сердюков и прочие гниды ржут в сторонке.


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#59  priba  Москва (Сегодня, 17:38)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
Акт повиновения суда перед обиженным чиновников паком.

перед всей гос системой. Пак просто как визуализация всей верхушки, которая решила показать свою власть. Гниды конечно
Регистрация: 23.08.2015 [жалоба]
#58  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 17:37)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: следующий
Прикольно читать болельщиков бомжей. За что такое зверство к Кокоше. Если бы судили игрока Спартака, выли бы почему так мало дали.

flushed Так спартаковского зверька за более циничное преступление даже не судили.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#57  priba  Москва (Сегодня, 17:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
  


Если Сердюкова посадили бы, куча голов вместе с ним полелетела бы. Он это знал и понимал. Даже не дергался. И вся эта кучка включала свои ресурсы , чтобы его не посадить. Заметьте, тему с Сердюковым плавно приглушили и уже мало кто вспоминает. А что с КОкоры и Мамая? За ними никого, так сказать. Вот такая судебная система.
Регистрация: 23.08.2015 [жалоба]
#56  Сибирячок   (Сегодня, 17:31)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Я так понимаю, они 2 мес были в КПЗ в ментовке

Экий ты идиот.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#55  Ларин   (Сегодня, 17:28)
  • +1
  •  (3)

ну,вот и закончилось детство у Мамаева и Кокорина....
Регистрация: 9.02.2019 [жалоба]
#54  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:24)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: styh
Выйдут по УДО

Я так понимаю, они 2 мес были в КПЗ в ментовке, а непосредственно в СИЗО они 5 мес просидели... Значит, зачитывается по их статье год за полтора... итого считай отсидели 7.5 мес... 18 мес - 8 мес. = 10 мес. Значит, сидеть им ещё 5 мес на зоне, а потом по УДО выйдут. Играть начнут - в весенней части чемпионата, в 2020 году.

Из-за своей гопнической сути и дурости потеряли ребятки по 1.5 сезона карьеры...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#53  Neighbor   (Сегодня, 17:22)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что искренне веселит - бандерлоги и тут показали сродство со своими южными "побратимами" устроив классический бандерложий шабаш на ветке в стиле "Надиi волю". И в том и том случае безусловно виновные ублюдки отправились шить тапочки в колонию под горестные завывания обезьяньих стай.
Одной помогло. Посмотрим, поможет ли второму


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#52  следующий   (Сегодня, 17:22)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Челси»
Прикольно читать болельщиков бомжей. За что такое зверство к Кокоше. Если бы судили игрока Спартака, выли бы почему так мало дали.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#51  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:19)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гринч
До чего же продажная власть у нас...Господи когда эта Путинская воровская власть уйдёт....

про власть - да, если про приговор - правильно получили.


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#50  Гринч  СПб (Сегодня, 17:18)
  • +3
  •  (7)

Цитата: zenit
 zenit  Питер (Сегодня, 16:41) -5 (17)


online

Что творится вообще!? Откровенный беспредел! Ебанутая страна.





А ты только это узнал....


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#49  VitL  Белгород (Сегодня, 17:17)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: jvaka88
Осталось сидеть по 6 и 7 месяцев соответственно, через 2 недели можно Мамая по удо освобождать, а через месяц и Кокорина


то есть в следующий сезон могут войти
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#48  RenarTickle  Москва (Сегодня, 17:17)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Позор...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#47  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 17:16)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь им, надо еще зарплату своим клубам вернуть, которую они получали пока сидели в СИзо. Ибо до решения суда клубы платили им деньги по контракту. А филки уже проеты и на адвокатов потрачены. Попадос.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#46  Гринч  СПб (Сегодня, 17:15)
  • -1
  •  (11)

До чего же продажная власть у нас...Господи когда эта Путинская воровская власть уйдёт....


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#45  yuri  спб (Сегодня, 17:12)
  • 0
  •  (4)

Цитата: Бывалый
зато голубое лобби за редким исключением только и ноет о тоталитарном режиме, зачморившем бедненьких ублюдков, которые ничего такого и не сделали.
Самим то не стрёмно? Стыдобища!

Борща нажрамшись и стереотипов. За синяк на плече отбывать срок за ограбление со взломом. Козлы!
---
Спокойная ночь!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#44  Neighbor   (Сегодня, 17:11)
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
ФеКа Зечкортостан из Уделаной


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#43  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 17:10)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: solig65
Ублюдки получили свое!!!

А что же ты про вашего чурека молчишь, А? Язык в в зад засунул. Подгадить Зениту-ваше всё.

кто молчит? ты перечитай комменты о тех событиях. Все спартачи чморили этого зверька. Я вообще в шоке, что его не то что не разорвали контракт, а даже в дубль не перевели.
зато голубое лобби за редким исключением только и ноет о тоталитарном режиме, зачморившем бедненьких ублюдков, которые ничего такого и не сделали.
Самим то не стрёмно? Стыдобища!
Мне вот стыдно, что Спартак так замял хулиганство зверька, а вам бл*** всё нипочём! Не позорьте имя своего клуба Зенит такими "протестами"!
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#42  styh  Советский Союз (Сегодня, 17:09)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Выйдут по УДО.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#41  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:08)
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Заслужили, жрите твари.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#40  MEHAKEP™  Москва (Сегодня, 17:07)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
а стул был в суд представлен,
как вещественное доказательство?
завернутый в целофан с отпечатками Кокорина,
как орудие преступления))

или осудили лишь по видеозаписи)) - дебилыблять©


--------------------
"у шизофреников бред эволюционирует под воздействием политической повестки"
Регистрация: 28.02.2012 [жалоба]
#39  Radomir  Krasnodar (Сегодня, 16:57)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
При показательной порке, пусть радуются, что такой срок получили.
Скоро выйдут...
Регистрация: 1.04.2014 [жалоба]
#38  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:55)
  • -2
  •  (16)

Вот уроды. Смешное государство


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#37  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:53)
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
На радость чинуше. Подарите ему свиной шарфик.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#36  yuri  спб (Сегодня, 16:52)
  • +3
  •  (9)

Цитата: jvaka88
Осталось сидеть по 6 и 7 месяцев соответственно, через 2 недели можно Мамая по удо освобождать, а через месяц и Кокорина


Сэр эти гандоны закусили удила. Власть существует только для себя и бздят как ***ны дети, кем и являются по сути!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#35  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:51)
  • +10
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: solig65
Ублюдки получили свое!!!

А что же ты про вашего чурека молчишь, А? Язык в в зад засунул. Подгадить Зениту-ваше всё.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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