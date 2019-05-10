Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место

В нынешнем сезоне "Анжи" фактически лишился поддержки болельщиков

«Анжи» за два тура до конца официально лишился прописки в российской Премьер-Лиги. Махачкалинцы лишились математических шансов на спасение после поражения от «Арсенала». Логичный и неизбежный конец «Анжи» был неизбежен.– о первом неудачнике сезона.«Анжи» по спортивному принципу должен был покинуть РПЛ ещё по итогам прошлого сезона. Махачкалинцы тогда удержались в элите лишь за счёт банкротства «Амкара», который в итоге отправился в небытие. Похоже, что аналогичный путь теперь может проделать и сама дагестанская жемчужина (именно так переводится слово «Анжи»). Затем махачкалинцы сумели предоставить какие-то финансовые гарантии, самостоятельно засунули голову в петлю и лишь отсрочили собственную смерть. Похоже, что в стратегическом плане продолжение выступления в РПЛ было огромной ошибкой. За год клуб превратился в посмешище, а долги «Анжи» достигли угрожающих размеров. Теперь даже выступление в ФНЛ в следующем сезоне находится под вопросом.В матче с «Арсеналом» для «Анжи» наступил момент истины. Для того, чтобы сохранить шансы на спасение, нужно было не проиграть, но не получилось. «Арсенал» тоже не впечатлил, но своё дело сделал. Туляки ограничились лишь одним мячом, который ещё и был забит с пенальти. В концовке гости вполне могли добить соперника, сделав контрольный выстрел, но Резиуан Мирзов, появившийся на замену, на последних минутах не попал в пустые ворота.«Анжи» в этом матче мало напоминал команду, для которой наступил момент истины. Махачкалинцы крайне редко беспокоили Артура Нигматулина, да и расположение игроков «Анжи» не убеждало в готовности идти all-in. Андреас Понсе и Павел Долгов хоть и оставались впереди, но не получали должной поддержки от партнёров по команде, а традиционно яркий Адлан Кацаев появился на поле уже во втором тайме. В свою очередь «Арсенал» действовал куда смелее. Высокое расположение игроков гостей разрушало атаки соперника ещё в зародыше. Только посмотрите на усреднённую позицию Луки Джорджевича (18-й номер), где ещё такое увидишь?! Пусть Лука и провёл на поле менее 20 минут из-за травмы, но всё же.«Арсенал» провёл образцовый матч в плане игры в обороне. Удивительно, но махачкалинцы встречались с мячом в чужой штрафной менее 10 раз. За всю игру хозяева нанесли всего шесть ударов (против 16 соперника). В то же время «Арсенал» действовал куда острее и настырнее, но туляков подвела расточительность в завершающей стадии.В целом, анализировать эту игру трудно, она получилась не слишком яркой, да и не содержательной. «Анжи» не удалось громко хлопнуть дверью, а довольно унылую картину дополняли пустые трибуны «Анжи-Арены».Наверняка, многие игроки «Анжи» найдут себе новые клубы по окончании сезона. Андрес Понсе, Гаэль Ондуа, Адлан Кацаев, Павел Калошин и Юрий Дюпин вполне могли бы усилить любого середняка РПЛ. Обязательно должен найти себе новое место работы и Магомед Адиев. Именно он, пожалуй, стал главной звездой этого «Анжи». Послематчевые комментарии Адиева – один из хайлайтов текущего сезона. Тренер-философ, не ограничивающийся дежурными фразами, — настоящий глоток воздуха в довольно сером чемпионате.Адиев действительно переживал за свою команду, порывался уйти в отставку, когда понимал, что не может спасти «Анжи», но остался с клубом до конца. Не спасли «Анжи» и обращения болельщиков, призывы к властям, петиции и т.д. Вообще, похоже, сами болельщики тоже махнули на команду рукой. Удивительно, как дагестанская публика бросила «Анжи», отказавшись приходить на стадион. К сожалению, громогласная поддержка там распространялась только на успешные времена.Теперь «Анжи» необходимо пройти очищение. Финансовое, управленческое, игровое. Жаль, что в тяжёлых экономических условиях, в которых оказалась Россия, «Анжи», по всей видимости, ждёт путь и других кавказских клубов – «Алании», «Спартака» из Нальчика, «Кубани», «Черноморца», которые надолго застряли в ПФЛ. К сожалению, без финансовой поддержки рассчитывать на какие-то успехи сложно.Тем временем «Арсенал» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах. Туляки после этого поднялись на пятую строчку в турнирной таблице, набрав 45 очков. Теперь «Арсенал» может побороться не только за Лигу Европы, но и за путёвку в Лигу чемпионов (!!). Туляки отстают от занимающего третье место «Краснодара» лишь на два очка, правда, южане, как и остальные конкуренты «Арсенала» ещё в 28-м туре не сыграли.В концовке сезона «Арсенал» ждут непростые матчи. В следующем туре туляки сыграют с «Краснодаром» (фактически, матч за еврокубковую зону), а завершат чемпионат гостевой встречей с «Динамо». Скорее всего, к тому моменту москвичи уже решат все задачи на сезон. Главный вопрос — хватит ли зрелости «Арсеналу», чтобы воспользоваться шансом всей жизни?Бакаев, 34Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа (Кацаев, 86), Гайдаров (Иванченко, 65), Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе (Агаларов, 74).Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Бакаев, Костадинов, Джорджевич (Ожегович, 16), Кангва (Мирзов, 62).Предупреждения: Калошин, 60, Костадинов, 70, Ожегович, 89, Иванченко, 90