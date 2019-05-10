Равиль Сабитов: на 90 процентов уверен, что "Локомотив" займет второе место

Бывший защитник "Локомотива" и "Динамо" Равиль Сабитов в интервью дляпрокомментировали итоги матчей своих экс-команд в 28-м туре Премьер-Лиги против "Рубина" (4:0) и "Ростова" (0:0) соответственно.Гол на первых минутах встречи сильно надломил казанцев, а к 11-й минуте они уже проигрывали 0:2. Ко всем прочим бедам добавилось ещё удаление Подберёзкина в начале второго тайма, и тут стало понятно, что отыграться у "Рубина" шансов нет. А говоря о "Локомотиве", с одной стороны, у команды получалось всё, включая интересные атаки и полный контроль встречи. Но с другой, учитывая уровень сопротивления, делать выводы о состоянии "железнодорожников" сложно. "Рубин" чем-то напоминает "Анжи", где играют преимущественно россияне с одним-двумя легионерами. В таком состоянии играть на равных с топ-клубами страны практически невозможно в имеющихся условиях. Хорошо что казанцы до зимнего перерыва смогли набрать очки при имевшихся футболистах, которые ушли в трансферное окно.Ростовчане сегодня не были похожи сами на себя. Главный тренер команды, видимо, решил не рисковать и не выпускать на поле Ерёменко и Попова в преддверии важной кубковой игры, и это можно понять, учитывая важность предстоящей встречи. А "Динамо" сегодня играло на победу, во втором тайме полностью переиграло гостей, создало огромное количество моментов, но блестящая игра Песьякова не позволила победить "бело-голубым".Честно говоря, не припомню сразу такой неорганизованной игры "Ростова" в обороне за последнее время. Если в атаке у них не хватало нескольких человек, то в обороне в принципе было оптимальное сочетание игроков. И "Динамо" создало много моментов, но не сумело их реализовать. Для Карпина, думаю, игра защитников в этом матче должна послужить предупреждающим сигналом.Тяжело давать какой-то прогноз. Сегодня "Ростов" сыграл очень плохо, но команда играла не основным составом и заработало одно очко. "Локомотив" же играл спокойно и свободно в этом туре, и как мне кажется, обе команды подходят к очной встрече в разных настроениях. У ростовчан, к тому же, несколько ключевых игроков находятся в лазарете, и пока неизвестно восстановятся ли они к кубковой игре. Но с другой стороны, фактор домашнего поля и результат первой встречи в Москве будут играть на руку "Ростову", который сможет в ходе встречи играть по счёту противостояния.Если говорить о борьбе за второе место, то всё в руках "Локомотива". И если команда каким-то образом упустит прямую путёвку в группой этап Лиги чемпионов... будут большие вопросы к игрокам и тренерскому штабу. Но я на 90% уверен, что москвичи займут второе место.Что касается "Динамо", то команда избежит стыковых матчей. Там окажутся "Уфа" и "Крылья", я делаю такой вывод исходя из оставшихся матчей для этих команд.