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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Равиль Сабитов: на 90 процентов уверен, что "Локомотив" займет второе место

Равиль Сабитов: на 90 процентов уверен, что "Локомотив" займет второе место Бывший защитник "Локомотива" и "Динамо" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировали итоги матчей своих экс-команд в 28-м туре Премьер-Лиги против "Рубина" (4:0) и "Ростова" (0:0) соответственно.

- Об игре "Локомотив" - "Рубин":

Гол на первых минутах встречи сильно надломил казанцев, а к 11-й минуте они уже проигрывали 0:2. Ко всем прочим бедам добавилось ещё удаление Подберёзкина в начале второго тайма, и тут стало понятно, что отыграться у "Рубина" шансов нет. А говоря о "Локомотиве", с одной стороны, у команды получалось всё, включая интересные атаки и полный контроль встречи. Но с другой, учитывая уровень сопротивления, делать выводы о состоянии "железнодорожников" сложно. "Рубин" чем-то напоминает "Анжи", где играют преимущественно россияне с одним-двумя легионерами. В таком состоянии играть на равных с топ-клубами страны практически невозможно в имеющихся условиях. Хорошо что казанцы до зимнего перерыва смогли набрать очки при имевшихся футболистах, которые ушли в трансферное окно.

- Об игре "Динамо" - "Ростов":

Ростовчане сегодня не были похожи сами на себя. Главный тренер команды, видимо, решил не рисковать и не выпускать на поле Ерёменко и Попова в преддверии важной кубковой игры, и это можно понять, учитывая важность предстоящей встречи. А "Динамо" сегодня играло на победу, во втором тайме полностью переиграло гостей, создало огромное количество моментов, но блестящая игра Песьякова не позволила победить "бело-голубым".

Честно говоря, не припомню сразу такой неорганизованной игры "Ростова" в обороне за последнее время. Если в атаке у них не хватало нескольких человек, то в обороне в принципе было оптимальное сочетание игроков. И "Динамо" создало много моментов, но не сумело их реализовать. Для Карпина, думаю, игра защитников в этом матче должна послужить предупреждающим сигналом.

- О предстоящей ответной встрече 1/2 финала Кубка России "Ростов" - "Локомотив":

Тяжело давать какой-то прогноз. Сегодня "Ростов" сыграл очень плохо, но команда играла не основным составом и заработало одно очко. "Локомотив" же играл спокойно и свободно в этом туре, и как мне кажется, обе команды подходят к очной встрече в разных настроениях. У ростовчан, к тому же, несколько ключевых игроков находятся в лазарете, и пока неизвестно восстановятся ли они к кубковой игре. Но с другой стороны, фактор домашнего поля и результат первой встречи в Москве будут играть на руку "Ростову", который сможет в ходе встречи играть по счёту противостояния.

- О турнирной таблице для "Локомотива" и "Динамо":

Если говорить о борьбе за второе место, то всё в руках "Локомотива". И если команда каким-то образом упустит прямую путёвку в группой этап Лиги чемпионов... будут большие вопросы к игрокам и тренерскому штабу. Но я на 90% уверен, что москвичи займут второе место.

Что касается "Динамо", то команда избежит стыковых матчей. Там окажутся "Уфа" и "Крылья", я делаю такой вывод исходя из оставшихся матчей для этих команд.
Теги: Сабитов Локомотив Динамо Ростов Рубин
Вчера, 22:47
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