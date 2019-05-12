Россия РПЛ 2018/19 
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Оренбург
Рубин
Урал
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

"Спартак" - "Уфа": Зобнин и Умяров сыграют с первых минут, Глушаков - в запасе

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Уфы" на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Умяров, Зе Луиш.

Запасные: Терёшкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Игнатов, Ханни, Глушенков, Мелкадзе, Луис Адриано.

"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шафинский, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Салатич, Бизяк, Вомбергар.
Теги: Зоьнин Умяров Глушаков Спартак Уфа
Сегодня, 15:31
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15
(1)
#15  Сандр   (Сегодня, 16:26)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: robinzen
просрете


Это вы коням специально,бомжи и проститутки существуют за счет подачек.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#14  pasha  Ленинград (Сегодня, 16:26)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
???? Где похоронных дел мастер??


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#13  Egg  mars (Сегодня, 16:11)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Что то много вони бомжатской появилось.Валите на йух на свою ветку.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#12  soloz   Россия (Сегодня, 16:08)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
А как же капитан Титаника?


Утонул вместе с поросятами..беда!!


0-1 !!!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#11  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 16:07)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Beer-man,
Гулиев шустрил не переходе.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#10  Ditrih   (Сегодня, 15:58)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
глушня слюни на лавке пускает. на 89-й минуте выйдет повязку капитанскую отобрать)))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#9  suarez   (Сегодня, 15:53)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Beer-man
В заголовке про того беспредельщика

Путаешь Умярова с Гулиевым...
Велика Россия и Гулиевых не счесть.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#8  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 15:43)
  • -5
  •  (17)

В заголовке про того беспредельщика,который умышленно нос сломал пешеходу?
Почему его на поле выпускают, а не в камеру к Кокорину закрыли?
Ах да, там же просто пендос был, а не чиновник.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#7  GS  Москва (Сегодня, 15:41)
  • -3
  •  (9)
online

С Ломовицким понятно - сотрясение.
Кто знает, почему нет Гулиева? Травма?
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#6  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 15:38)
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
просрете

для петтерасии
"xxx вам " 19.11.2003 (c)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#5  Parshin   (Сегодня, 15:36)
  • -10
  •  (12)

Будет ничьЯ ! Хи-хи! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:35)
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
А как же капитан Титаника?


--------------------
Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:34)
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
просрете


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  Xx33  Москва (Сегодня, 15:33)
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Без Глушакова есть шанс на положительный итог.
Регистрация: 29.04.2019 [жалоба]
#1  Irbis   (Сегодня, 15:32)
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
0:1
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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