Россия РПЛ 2018/19
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09:00
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
00:47
Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но к сожалению, не смогла вознаградить себя
Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но к сожалению, не смогла вознаградить себя
Вчера, 23:59
Марко Трабукки: говорят, что "Спартаку" дорого обошёлся Ломовицкий. Нехорошая история (1)
Марко Трабукки: говорят, что "Спартаку" дорого обошёлся Ломовицкий. Нехорошая история (1)
Вчера, 22:42
Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре (1)
Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре (1)
"Спартак" - "Уфа": Зобнин и Умяров сыграют с первых минут, Глушаков - в запасе
Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Уфы" на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Умяров, Зе Луиш.
Запасные: Терёшкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Игнатов, Ханни, Глушенков, Мелкадзе, Луис Адриано.
"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шафинский, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Салатич, Бизяк, Вомбергар.
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Умяров, Зе Луиш.
Запасные: Терёшкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Игнатов, Ханни, Глушенков, Мелкадзе, Луис Адриано.
"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шафинский, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Салатич, Бизяк, Вомбергар.
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