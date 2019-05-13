Нобель Арустамян: Семин хочет подписать в "Локомотив" Еременко

Известный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник "Ростова" Роман Еременко может перейти в "Локомотив"."Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Семин видит в Еременко замену Фернандешу. Вопрос теперь, сумеет ли "Локо" заполучить игрока и согласны ли в клубе с позицией тренера", - написал Арустамян в телеграме.