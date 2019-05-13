Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Нобель Арустамян: Семин хочет подписать в "Локомотив" Еременко

Известный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник "Ростова" Роман Еременко может перейти в "Локомотив".

"Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Семин видит в Еременко замену Фернандешу. Вопрос теперь, сумеет ли "Локо" заполучить игрока и согласны ли в клубе с позицией тренера", - написал Арустамян в телеграме.
Теги: Арустамян Семин Еременко Локомотив Ростов
Сегодня, 11:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(4)
#8  filin89  Коми Африка (Сегодня, 12:58)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Я ждал что его зимой еще подпишем, но не взяли. Если все-же перейдет к нам, думаю лишним не будет.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#7  Яamon   (Сегодня, 12:50)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Irbis
Яamonкуйня это твоя безмозглая голова

обоснуй, голубой
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#6  Irbis   (Сегодня, 12:49)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Яamonкуйня это твоя безмозглая голова
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#5  Яamon   (Сегодня, 12:47)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: DROOZD
Куесосил Ерему ,признавайся ,что мол наркоман он и иуда?
Ща самое время переобуться

я разве похож на спартаковского болельщика. переобувание - черта свиней есть и всегда была.
ерема - хороший футболист
Цитата: Городовой
Ждем

жди, жди, болельщик кабинетной газовой xуйни
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#4  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:17)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Нет Палыч. Мы Еременко уже в казаки приняли!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 11:53)
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Будет с белого переводить на спирт?Правильно.Деньгисов уходит,Стаканычу нужен собутыльник.Продажный нарик Рома идеальная кандидатура для клуба с алкоголиком вместо тренера,активной работой с судьями и автобусом вместо игры.Все как Рома любит.Автобус,пни вперед на негра,симуляции и удары исподтишка.Ну и наполнение команды конечно великолепное.Разный шлак наподобие Смолова-Эдера-Тарасова.Ждем.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  DROOZD  брянск (Сегодня, 11:51)
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Яamon,
Куесосил Ерему ,признавайся ,что мол наркоман он и иуда?
Ща самое время переобуться


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 11:48)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
вот так поворот
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама