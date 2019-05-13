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Локомотив
Краснодар
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ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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14 мая РФС и РУСАДА подпишут соглашение об антидопинговом сотрудничестве

РУСАДА и РФС планируют 14 мая подписать соглашение об антидопинговом сотрудничестве, передает ТАСС.

Соглашение будет подписано президентом РФС Александром Дюковым и генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом.

В начале февраля председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов сообщил, что организация внесет изменения в регламент турниров, которые будут касаться прохождения антидопинговых курсов участниками соревнований.
Сегодня, 16:54
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#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 16:59)
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две коррупционные системы подписали соглашение о сотрудничестве
такой заголовок честнее
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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