Россия РПЛ 2018/19
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15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (1)
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (1)
14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
12:27
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (2)
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (2)
11:42
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
11:02
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (2)
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (2)
10:20
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
02:48
Михаил Грушевский: матч стал наглядным подтверждением того, что Дзюба - абсолютный герой сезона
Михаил Грушевский: матч стал наглядным подтверждением того, что Дзюба - абсолютный герой сезона
Вчера, 23:52
Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни (1)
Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни (1)
14 мая РФС и РУСАДА подпишут соглашение об антидопинговом сотрудничестве
РУСАДА и РФС планируют 14 мая подписать соглашение об антидопинговом сотрудничестве, передает ТАСС.
Соглашение будет подписано президентом РФС Александром Дюковым и генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом.
В начале февраля председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов сообщил, что организация внесет изменения в регламент турниров, которые будут касаться прохождения антидопинговых курсов участниками соревнований.
Соглашение будет подписано президентом РФС Александром Дюковым и генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом.
В начале февраля председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов сообщил, что организация внесет изменения в регламент турниров, которые будут касаться прохождения антидопинговых курсов участниками соревнований.
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