Владимир Быстров: у "Тоттенхэма" нет шансов против "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров назвал фаворита в финале Лиги чемпионов-2018/19. В решающей игре турнира встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм"."Я как эксперт говорю, у "Тоттенхэма" нет шансов в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Минус один процент", — сказал Быстров в эфире программы "Тотальный футбол" на "Матч ТВ".