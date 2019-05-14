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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Адвокат: ЧП со свидетелем Кокорина и Мамаева не повлияет на исход апелляций

Адвокат Игорь Бушманов подчеркнул: инцидент со свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, оказавшейся в коме после падения с балкона в Чехии, никак не повлияет на исход апелляций.

Екатерина Бобкова во время отдыха в Чехии упала с балкона и четвертый день находится в искусственной коме в одной из больниц города Градец-Кралове.

"Бобкова дала показания, суд учел их при вынесении приговора. Ничего существенного там не было, кроме того, что есть на видеозаписях", - цитирует Бушманова "РИА Новости".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:53
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