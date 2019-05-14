Валерий Рейнгольд: какое отношение Цорн имеет к "Спартаку"? Федун, что ты творишь

Россия РПЛ 2018/19
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14:41
Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино (1)
Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино (1)
13:30
Евгений Кафельников: ситуация в "Спартаке" поменяется, если сменится владелец, а с приходом Цорна ничего не изменится (2)
Евгений Кафельников: ситуация в "Спартаке" поменяется, если сменится владелец, а с приходом Цорна ничего не изменится (2)
12:17
Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором
Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором
11:21
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры (37)
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры (37)
11:00
В посольстве России подтвердили, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона (3)
В посольстве России подтвердили, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона (3)
09:32
Валерий Газзаев: продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита (13)
Валерий Газзаев: продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита (13)
09:22
Валерий Газзаев: английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России (1)
Валерий Газзаев: английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России (1)
08:44
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (6)
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (6)
07:58
Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
06:09
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
05:31
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Вчера, 23:54
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (16)
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (16)
Вчера, 23:31
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
Вчера, 23:16
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Валерий Рейнгольд: какое отношение Цорн имеет к "Спартаку"? Федун, что ты творишь
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал новость о том, что известный футбольный скаут и агент Томас Цорн назначен новым генеральным директором красно-белых.
"То руководство, которое было в "Спартаке" — это безобразие, они не должны руководить командой. Я и сейчас не в восторге, назначали нового руководителя, фамилия Цорн. Кто такой? Откуда? Мое мнение, что это засланные казачки, которые придут в "Спартак" и будут уничтожать его. Какой Цорн? Какое отношение он имеет к "Спартаку"? Федун, что ты творишь?", - цитирует Рейнгольда Sport24.
"То руководство, которое было в "Спартаке" — это безобразие, они не должны руководить командой. Я и сейчас не в восторге, назначали нового руководителя, фамилия Цорн. Кто такой? Откуда? Мое мнение, что это засланные казачки, которые придут в "Спартак" и будут уничтожать его. Какой Цорн? Какое отношение он имеет к "Спартаку"? Федун, что ты творишь?", - цитирует Рейнгольда Sport24.
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