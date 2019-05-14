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Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Валерий Рейнгольд: какое отношение Цорн имеет к "Спартаку"? Федун, что ты творишь

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал новость о том, что известный футбольный скаут и агент Томас Цорн назначен новым генеральным директором красно-белых.

"То руководство, которое было в "Спартаке" — это безобразие, они не должны руководить командой. Я и сейчас не в восторге, назначали нового руководителя, фамилия Цорн. Кто такой? Откуда? Мое мнение, что это засланные казачки, которые придут в "Спартак" и будут уничтожать его. Какой Цорн? Какое отношение он имеет к "Спартаку"? Федун, что ты творишь?", - цитирует Рейнгольда Sport24.
Теги: Рейнгольд Цорн Спартак
Сегодня, 13:02
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11
(6)
#11  студия дускай   (Сегодня, 14:54)
  • 0
  •  (0)
online

неужели это коррупция!? это же нонсенс в наших условиях!!!
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#10  sanyapytilin   (Сегодня, 14:45)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Федун творит историю...за 16 лет два титула и постоянный смех над поросятней...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#9  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:34)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ssakoll2
Управлять должны грамотные управленцы и менеджеры, а не бывшие игроки клуба и приближенные.

Но почему-то в лучших клубах Европы много управленцев - бывших больших игроков. И что?

Вы видели менеджера, который управляет системой, в сути которой глубоко не разбирается? Я видел. Это ужас.


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#8  GS  Москва (Сегодня, 14:31)
  • -2
  •  (2)
online

"Имевшие отношение" Шавло, Карпин, Черчесов и Родионов уже знатно наруководили.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 13:53)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно! Прочь грязные лапы от Спартачишки confused нет у этого выскочки душка поросячего!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:34)
  • +1
  •  (5)

СМЭУ,
Деньги та он даёт ,вопрос какая окончательная цель всего тэтого !? Постройка под имя Спартак ,и использование бренда!?вопрос?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#5  СМЭУ  СССР (Сегодня, 13:22)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Федун деньги дает на клуб, а у деда должен мнение спрашивать?
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#4  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 13:20)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Дел живет в своём мире. Застрял где-то лет на 30 назад.
Управлять должны грамотные управленцы и менеджеры, а не бывшие игроки клуба и приближенные.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#3  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 13:19)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
а какое отношение например имел гвардиола к ман. smirk сити
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
#2  HardWar  Спб. (Сегодня, 13:11)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Люди имевшие отношение к спартаку, выгоняются пиками, с подачи таких вот сектантов. А потом, дед и иже с ним искренне удивляются, окудова берутся Федуны и Цорны.


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 13:06)
  • +8
  •  (12)

а почему человек должен иметь какое-то отношение к конкретному клубу?
это не по полю бегать, тут другие знания нужны и важны. на таких должностях нет футбола, потому и люди должны быть не за футбольные заслуги, а за то, что они умеют в данном профиле
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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